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2018 KPSS Önlisans sınavında en başarılı üniversiteler

ÖSYM, 2018 KPSS Önlisans değerlendirme raporunu açıkladı.
 21 Şubat 2019 14:46
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2018 KPSS Önlisans sınavında en başarılı üniversiteler

ÖSYM, 2018 KPSS Önlisans değerlendirme raporunu açıkladı.

Rapor ile birlikte KPSSP93 puan türünde yani önlisans düzeyinde en başarılı üniversiteler de ilan edilmiş oldu.

Memurlar.net olarak yaptığımız incelemeye göre, ön lisans düzeyinde en başarılı ilk iki eğitim kurumu Polis Akademisi ve GATA'dır.

Bu iki eğitim kurumunu, Devlet üniversiteleri arasında

- İTÜ,

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi,

- Hacettepe Üniversitesi,

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,

- Marmara Üniversitesi,

- Galatasaray Üniversitesi,

- ODTÜ,

- Ankara Üniversitesi,

- Dokuz Eylül Üniversitesi,

- Bayburt Üniversitesi,

- Erciyes Üniversitesi,

takip etmektedir.

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Memurlar.Net - Özel

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