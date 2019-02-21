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Ezhel'e 'uyuşturucuya özendirmek'ten ikinci kez beraat

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu 10 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez yargılandığı davadan beraat etti
 21 Şubat 2019 14:47
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Ezhel'e 'uyuşturucuya özendirmek'ten ikinci kez beraat

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu'nun ikinci kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sercan İpekçioğlu katılmazken, sanık avukatı Fuat Ekin salonda hazır bulundu.

"Şarkılar, sanat eseridir"

Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek suçu özel kast ile işlenebilen bir suçtur. Yargılama konusu şarkılar sanat eseridir, bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Bu sonuçta bir sanat eseri, nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir" diyerek sanığın beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sercan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu'nun 'Ezhel' rumuzunu kullanarak 'Şehrimin tadı', 'Küvet' ve 'Alo' şarkılarının bütünlüğü içinde kullandığı sözlerle uyuşturucu maddeyi özendirdiği anlatılmıştı. İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanan 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, 19 Haziran'da davanın ilk celsesinde beraat etmişti.
İhlas Haber Ajansı
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