3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
|21 Şubat 2019 14:59
|Yazdır
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl'de 100 yaşını aşmış yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi. Kaymakam Görücü ve beraberindekiler ilk olarak Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan ve 113 yaşında olduğunu söyleyen Şükriye Bayram'ı ziyaret etti.
1906 yılında Sultan Abdulhamit döneminde dünyaya gelen Şükriye Bayram, yaşamı boyunca, 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ile 27 başbakan görmenin gururunu yaşıyor
Birinci ve ikinci dünya, Balkan ile Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan Şükriye Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar edip, kendisini görmek istediğini belirtti.
'İNEGÖL'ÜN KÖKÜYÜM'
4 çocuk annesi olan ve torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaşan Şükriye Bayram, "İnegöl'ün köküyüm ben. Allah'a çok şükür.
Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, ona 5 vakit dua ediyorum. O bizi yaşatıyor. Onu doğuran anaya Allah cennet makamı versin. Kendisine sesleniyorum; Tayyip oğlum, dünya gözüyle bir kez seni göreyim. Sen de beni gör. Allah senden razı olsun. Sana hep dua ediyorum" dedi.
Kaymakam Şükrü Görücü ve beraberindekiler, daha sonra 101 yaşındaki Emine Hatipoğlu ile 100 yaşındaki Azimiye Kılıçer'i ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından konuşan Kaymakam Şükrü Görücü, "İlçemizde yaşayan 100 yaşın üzerindeki çınarlarımızı ziyaret ettik.
Hepsinin sağlıkları yerinde. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayız" dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise "Ulu çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsi iyiler.
Bu gönüllere dokunmaktır. İnşallah çok daha güzel olacak her şey" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Asayiş uygulamasına takılan Beyazıt Öztürk polislerle fotoğraf çektirdi
21 Şubat 2019 15:38
|Bolu'da zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı
21 Şubat 2019 15:23
|Okulun koridorlarına kahramanlar konuk oluyor
21 Şubat 2019 15:06
|Bu mecliste öğrencilerin kararları uygulanacak
21 Şubat 2019 14:11
|Orada bir öğretmen var uzakta
21 Şubat 2019 14:00
|Paylaşımı olay oldu! Yıldız Tilbe, Sağlık Bakanlığına seslendi
21 Şubat 2019 13:35
|Yaya geçidinde halay çektiler
21 Şubat 2019 13:34
|AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
21 Şubat 2019 13:30
|Meteorolojiden yağış uyarısı
21 Şubat 2019 13:10
|AFAD'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama
21 Şubat 2019 12:14