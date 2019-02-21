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Okulun koridorlarına kahramanlar konuk oluyor

Kütahya'da bir orta okul 15 Temmuz'u unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için okulun koridorlarını 15 temmuz teması ile boyuyor. Okul öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği boyama etkinliği ile hedef okulum tüm koridorlarını kahramanlık temalarını işlemek
 21 Şubat 2019 15:06
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Okulun koridorlarına kahramanlar konuk oluyor

Kütahya Merkez Kadir Adlım Orta Okulu, öğrencilere vatanseverlik duygularını aşılamak ve 15 Temmuzu hain kalkışmayı unutturmamak amacı ile okulun koridorlarını kahramanlık temaları ile boyuyorlar.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencilerinin destekleri ile yapılan çalışma ile hedef tüm okulun koridorlarını kahramanlık temalarını işlemek

Okuldan gelen teklif karışında hemen harekete geçtiklerini söyleyen Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencisi Safiye Sezek, "Okuldan gelen tekliften sonra hemen harekete geçtik.

Bizde buraya gelerek minik arkadaşlarımıza resim boyama ve çizim konusunda yardımcı oluyorum. Orta okulda minik arkadaşlarımız ile böyle bir çalışma yaptığım için mutluyum, kardeşlerimizi birlik beraberliği öğrenmeleri, kardeşlerimizin şehitlerimizden haberdar olmaları bunlar güzel projeler" diye konuştu.

Böyle bir projenin içeresinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öğrencilerden Mine Karaduman, "Böyle bir projenin içerisinde olmaktan mutluyum. Bu 15 temmuzu bizden sonra ki nesillere aktarmak için yapıyoruz.

Bunu yapan herkes gibi güzel duygular yaşıyoruz. Burada Şehitlerimizi anıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Sude Duman ise, "Bugün burada güzel eserler bırakmak ve 15 temmuzu unutmamak için böyle bir çalışma yapıyoruz.

İyiki bu projedeyiz, okulumuzda bu tür projelerden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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