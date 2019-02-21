1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ev kadınıydı, fabrika kurdu! 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 1 sene öncesine kadar ev kadını olan Özlem Karaca, iş kadını olma hayalini gerçekleştirdi. 40 yaşındaki Karaca, KOSGEB'den aldığı destekle mobilya fabrikası kurup, 7 ülkeye ihracata başladı. Bir yılda 80 işçiye ekmek kapısı açan fabrika sahibi Karaca, yine destekle aldığı CNC makinesiyle birlikte cirosunu artırdı
 21 Şubat 2019 15:15
Yazdır
Ev kadınıydı, fabrika kurdu! 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor

Bir fabrika binası kiralayan Karaca, iş hayatına kumaş dikimiyle start verdi. Kumaş atölyesini oluşturan Karaca, ardından mobilya üretimine başladı. KOSGEB'in 150 bin lira değerindeki yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurdu. Projesi kabul edilen Karaca, CNC makinesine kavuştuktan sonra cirosunu artırdı.

'BEN ÜRETTİM SİZ DE ÜRETİN'

Karaca diğer kadınların da üretim yapması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "KOSGEB'den yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurduk. Projemiz onaylandı.

Makinemiz üretim alanımıza geldi. Yeni gelen makinemiz sayesinde istihdamımız arttı. Kalite olarak üretim potansiyelimiz yükseldi. Kafamda planladığım bazı şeylerin gerçekleşmesi de hızlanmış oldu.

Mağaza açtık. İhracatımız arttı. Bu konuda bize destek veren KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Tüm kadınlara, desteklerle alakalı teşvikleri araştırmalarını, bunlardan muhakkak faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ben ürettim, siz de üretin. Türkiye ekonomisine muhakkak katkı sağlayın."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş Bankası, Google Asistan'a entegre ilk Türk bankası oldu
21 Şubat 2019 11:05		 Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
21 Şubat 2019 10:49
Kısa vadeli dış borç geriledi
20 Şubat 2019 11:31		 Sigortacılar 'denetleyici kurum' istiyor
20 Şubat 2019 10:38
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
20 Şubat 2019 08:50		 TESK'ten esnaf için 'ucuz akaryakıt' talebi
19 Şubat 2019 11:18
Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak
19 Şubat 2019 09:43		 Bursa'da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı
16 Şubat 2019 11:47
Kamu bankalarından ortak refleksler
16 Şubat 2019 10:10		 BDDK: Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat
16 Şubat 2019 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.02.2019 çanakkale depremi 1
13 2
saç ektirme 7
izafiyet kuramı 2
sakız çiğnemek 5
kruvasan 5
fiyat almak 3
yandaş medyanın ahlaksız haberciliğinden örnekler 4
Slendergray 1
Milliyetçi hareket partisi MHP 6
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam