Sevgilisinin ablasını gasp eden kaçak hükümlü yakalandı
|21 Şubat 2019 15:28
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Adana'da sevgilisinin ablasının 22 bin lirasını ve altınlarını gasp edip, bebeğin başına silah dayamaktan 11 yıl hapis cezası alan hükümlü, polis tarafından yakalandı.
TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI
İHA'nın haberine göre olay, 30 Mart 2016 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 26 yaşındaki Dilek T., olay tarihinden yaklaşık 6 ay önce Arif S. ile birliktelik yaşamaya başladı. Arif S., genç kızı zorla erkeklere pazarladı. Dilek T., daha önce birlikte olduğu Zeki A.'ya, Arif S.'nin cep telefonuyla çektiği uygunsuz görüntülerini ailesine vermekle tehdit ettiğini ve bin 500 lira istediğini söyledi.
ABLASINI GASP ETMESİNİ İSTEDİ
Dilek T., tüm birikimini çantasında taşıyan 33 yaşındaki ablası Ebru Ö.'yü gasp etmesini ve bin 500 lirayı kendisine verdikten sonra kalanını alabileceğini söyledi. Bunun üzerine de Zeki A., arkadaşı Onur Ç.'nin (23) kullandığı motosikletle Dilek T.'nin kendisine verdiği adrese gidip, Ebru Ö.'nün önünü kesti. Bebek arabasında bulunan çocuğa silah doğrultup, içinde 22 bin lira ile altınların olduğu çantayı alıp kaçtı.
"ANNESİ BİZİ TEŞVİK ETTİ"
Olayın şokuyla fenalaşan Ebru Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Dilek T. ile suç ortakları Zeki A. ve Onur Ç. gözaltına alınıp tutuklandı. Üç zanlı hakkında da Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada T. ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini anlatan A., "Dilek, ablasının çantasını alıp pencereden atacaktı ama başaramadı. Daha sonra bir parkta buluştuk. Annesi de vardı yanında ve 'Pes etmeyin, bu parayı alın. Bir sefer olmadı, ikinci kez deneyin' diye bizi teşvik etti" diye kendini savundu.
KAÇIP İZİNİ KAYBETTİRDİ
Dava süreci devam ederken, Zeki A. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada daha sonra nihai karar çıktı. Zeki A., 'nitelikli yağma', 'hakaret' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ancak Zeki A., teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü Yeşilevler Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete getirilip işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.
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