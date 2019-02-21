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Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türk motosikletinin altın çağını yakın dönemde yaşayacağını söyledi. AK Partili Sofuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum" dedi
 21 Şubat 2019 15:32
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Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 11. Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışına katılan Sofuoğlu açıklamalarda bulundu. Fuarın motosiklet sektörü açısından önemine değinen Kenan Sofuoğlu, "Fuarın önemi çok büyük. Uzun yıllar bu fuara katılamadım. Sporculuk kariyerimde Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışlarına denk gelirdi." diye konuştu.

Motosiklette Can ve Deniz Öncü kardeşler, Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak gibi sporcuların yetiştiğine değinen Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de motor sporlarının altın çağını benim dönemimde yaşadığı söyleniyordu. Ben, altın çağın bu sporcular zamanında yaşanacağını düşünüyorum. Eskiden bir sporcuydu. Şimdi uluslararası organizasyonlara katılan 6-7 sporcumuz var. En iyi imkanlarla, en iyi takımlarda yarışıyorlar. Her şey bir yana artık 'Turkish' adıyla bir takım var. Kendi yarıştığım dönemlerde neyin hayalini kurduğumu bilmiyordum. Şimdi Türk pilotlar neyin hayalini kurduğunu biliyor. İnşallah motor sporları altın dönemini yaşayacak."

Motosiklette 5 farklı kategoride dünya şampiyonası düzenlendiğini aktaran Kenan Sofuoğlu, "Dünyada 5 farklı kategori var. Hayalim her kategoriye bir Türk sporcu yetiştirmek. MotoGP kategorisine Can ve Deniz Öncü kardeşleri yetiştiriyoruz. Supersport ve Super Bike kategorisine Toprak Razgatlıoğlu, yeğenim Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak var. Her kategoride bir sporcumuzun olması hayalimdi. Artık o hayale çok yakınız." ifadelerini kullandı.

"Yapmak istediğimiz çok şey var"

Kenan Sofuoğlu, sporda birçok projeyi hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Motosiklette "Turkish Racing Team" ekibini kurduklarını hatırlatan Sofuoğlu, "Yapmak istediğimiz çok şey var. Benim bir korkum da kariyerimi tamamladıktan sonra sporcuların gelmemesiydi. Hayalim olan Turkish Racing Team kuruldu. Şu anda Avustralya'da Türk sporcular Türk bayrağını taşıyan bir motosikletle yarışa çıkıyor. Bunda en önemli destekçimiz, hükümetimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız ile Türkiye Motosiklet Federasyonumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda yetenek taraması yapacaklarını aktaran eski milli sporcu, "Önümüzdeki hafta 'Spora Gönül Ver' projesi kapsamında Türkiye'nin her yerindeki okullara gideceğiz, sporcu arayacağız. Orada bulduğumuz çocukları Türkiye'de bir organizasyonda yarıştıracağız. Burada başarılı olanlara Turkish Racing Team kapıları açılacak. Türk motosikletine destek vermek için eliminden gelen mücadeleyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Daha yolun başındayız"

Kenan Sofuoğlu, Turkish Racing Team'i kurarak çok önemli bir şey gerçekleştirmelerine rağmen hala yolun başında olduklarını söyledi.

Profesyonel kariyerinde farklı ülkelerin takımları adına yarıştığını anlatan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllarca Avrupa takımlarında ve Hindistan takımında yarıştım. Hindistan bayrağını taşıyan motosikletler kullandım. Bir gün Türk bayrağı renklerini taşıyan motosikletle yarışmayı çok istedim. Sporculuk kariyerimi noktaladıktan sonra en büyük hayalim Turkish Racing Team'i kurmaktı. Türkiye'de yarışan bir sporcu hayal kuramıyordu. 'Ben hangi takıma gideceğim?' diyordu. Artık hayal kuracaklar. 'Eğer başarılı olursam Turkish Racing Team ile Dünya Şampiyonası'na çıkabilirim.' diyecekler. Bu, bundan sonraki sporcular için çok büyük bir fırsat. Çok önemli bir yatırım yapılıyor. Uzun yıllar ülkemize hizmet edecek, tanıtımımıza katkı verecek bir projeyi başlattık. Ancak daha yolun başındayız. Yapacak çok işimiz var. Sadece motosiklet değil, hayalim tüm sporcuları kapsayan projelere imza atmak. İnşallah Rabbim bu yürüdüğümüz yolda bize yardım eder. Ülkemizde spor konusunda iz bırakacak hizmetler yapmak bize nasip olur."

"Pistleri özlüyorum, cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim"

Profesyonel kariyerini noktalamasına rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nın bir ayağına misafir olarak katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin isteyeceğini anlatan Kenan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pistleri çok özlüyorum. Hayalim, bir gün Türk bayrağını taşıyan motosikletle yarışmaktı. Şimdi Turkish Racing Team'i kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum. Bu olursa hayalim de gerçekleşecek. Şu an kondisyonum yerinde. Antrenmanları sürdürüyorum, derecelerim çok iyi. İzin alabilirsem son hayalimi de gerçekleştirmiş olacağım."
Anadolu Ajansı
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