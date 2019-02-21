Beyazıt Öztürk, asayiş uygulamasına takıldı
Beyazıt Öztürk, Sarıyer Baltalimanı'nda yapılan asayiş uygulamasında polisler tarafından durduruldu. Aracında arama yapılan 49 yaşındaki şovmen, ardından uygulama yapan polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi
|21 Şubat 2019 15:38
|Yazdır
Sarıyer Armutlu Karakolu Asayiş ekipleri, Sarıyer Baltalimanı'nda asayiş uygulaması yaptı.
Yoldan geçen araçları durduran ekipler, Beyazıt Öztürk'ün aracını durdurarak araçta arama yaptı. Uygulamada aracı aranırken araçtan inerek polislerle sohbet eden ünlü şovmen, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kendisinin de polis çocuğu olduğunu hatırlatan Beyazıt Öztürk, "Ben bir polis çocuğu olarak onların neler yaptıklarını, neler çektiklerini iyi biliyorum.
Allah kolaylık versin hepsine. Hepsini çok seviyoruz. İyi ki varlar. Eksik olmayın" dedi.
Ünlü şovmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polislerle tek tek selamlaşıp aracına bindi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Neptün'ün uydusu hakkında yeni iddia
21 Şubat 2019 16:54
|Tarihi çinilerin üstü sıvayla kapatılmış
21 Şubat 2019 16:01
|'1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'ne doğru
21 Şubat 2019 15:46
|Bolu'da zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı
21 Şubat 2019 15:23
|Okulun koridorlarına kahramanlar konuk oluyor
21 Şubat 2019 15:06
|3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
21 Şubat 2019 14:59
|Bu mecliste öğrencilerin kararları uygulanacak
21 Şubat 2019 14:11
|Orada bir öğretmen var uzakta
21 Şubat 2019 14:00
|Paylaşımı olay oldu! Yıldız Tilbe, Sağlık Bakanlığına seslendi
21 Şubat 2019 13:35
|Yaya geçidinde halay çektiler
21 Şubat 2019 13:34