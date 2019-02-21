1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyazıt Öztürk, asayiş uygulamasına takıldı

Beyazıt Öztürk, Sarıyer Baltalimanı'nda yapılan asayiş uygulamasında polisler tarafından durduruldu. Aracında arama yapılan 49 yaşındaki şovmen, ardından uygulama yapan polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi
 21 Şubat 2019 15:38
Yazdır
Beyazıt Öztürk, asayiş uygulamasına takıldı

Sarıyer Armutlu Karakolu Asayiş ekipleri, Sarıyer Baltalimanı'nda asayiş uygulaması yaptı.

Yoldan geçen araçları durduran ekipler, Beyazıt Öztürk'ün aracını durdurarak araçta arama yaptı. Uygulamada aracı aranırken araçtan inerek polislerle sohbet eden ünlü şovmen, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kendisinin de polis çocuğu olduğunu hatırlatan Beyazıt Öztürk, "Ben bir polis çocuğu olarak onların neler yaptıklarını, neler çektiklerini iyi biliyorum.

Allah kolaylık versin hepsine. Hepsini çok seviyoruz. İyi ki varlar. Eksik olmayın" dedi.

Ünlü şovmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polislerle tek tek selamlaşıp aracına bindi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Neptün'ün uydusu hakkında yeni iddia
21 Şubat 2019 16:54		 Tarihi çinilerin üstü sıvayla kapatılmış
21 Şubat 2019 16:01
'1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'ne doğru
21 Şubat 2019 15:46		 Bolu'da zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı
21 Şubat 2019 15:23
Okulun koridorlarına kahramanlar konuk oluyor
21 Şubat 2019 15:06		 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
21 Şubat 2019 14:59
Bu mecliste öğrencilerin kararları uygulanacak
21 Şubat 2019 14:11		 Orada bir öğretmen var uzakta
21 Şubat 2019 14:00
Paylaşımı olay oldu! Yıldız Tilbe, Sağlık Bakanlığına seslendi
21 Şubat 2019 13:35		 Yaya geçidinde halay çektiler
21 Şubat 2019 13:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
2018 KPSS Önlisans sınavında en başarılı üniversiteler
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuk koşarak gider 1
uçuş modu 3
bekar evi 2
brooke didonato 1
alanyaspor 2
saat takmamak 1
Slendergray 1
ankara 2
Zenda Mahkumları 1
Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 2
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam