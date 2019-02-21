Cumhur İttifakı bir yılını doldurdu

Cumhur İttifakı, bir yıl önce bugün AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmasıyla başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 21 Şubat 2018'de AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin de imzasını taşıyan kanun teklifi ile Cumhur İttifakı resmen başlamış oldu.

Siyasi partiler, bu yasal düzenleme sayesinde 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ittifaklarla girebildi.

24 Haziran seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,29 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

İttifak yerel seçimlerde de devam etti

AK Parti ile MHP arasında 8 Ekim'de başlayan yerel seçimde ittifak görüşmeleri, Erdoğan ile Bahçeli'nin 23 Ekim 2018'de partilerinin grup toplantılarında yaptıkları açıklamalarla kesintiye uğradı.

Bu süreçte, iki liderin Cumhur İttifakı'na zarar gelmemesi yönündeki açıklamaları dikkati çekerken, görüşmeler 21 Kasım 2018'de Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelmesi ile yeniden başladı.

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik formül bulunması için başlayan görüşmelerde, "Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi" prensibi üzerinde anlaşmaya varıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında iki parti yetkilileri yerel seçimlerde ittifak için görüşmelere tekrar başladı.

Bu görüşmeler sonucunda iki lider, 12 Aralık'ta yeniden görüştü.

Erdoğan ve Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından yerel seçimlerde ittifak yapılacak illere son şekli verildi.

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde iş birliği yaptı.