Tarihi çinilerin üstü sıvayla kapatılmış
|21 Şubat 2019 16:01
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Antalya'da 400 yıllık Tekeli Mehmet Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında, üzeri sıvayla kapatılmış değerli çiniler bulundu.
Vali Münir Karaloğlu, tarihi Kaleiçi'nde, kentin simgeleri arasında yer alan Tekeli Mehmet Paşa ile Şehzade Korkut camileri ile yeni açılan Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekeli Mehmet Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında çok önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.
Camide daha önceki restorasyon çalışmalarında kapatılan çok değerli çinilerin ortaya çıkarıldığını anlatan Karaloğlu, "Çiniler sayesinde camide var olan ve kayıp iki dörtlük de ortaya çıkarıldı. Çiniler hem tarihi açıdan hem de caminin bütüncül yapısını korumak adına çok önemli." dedi.
Caminin restorasyonunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Orada bazen sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bütün bezemeler, süslemeler önceki restorasyonda kapatılmış. Belki imkansızlık belki de bilinçsizlik, bilemiyoruz. Şimdi onlar ortaya çıktıkça yeniden kuruldan kararlar alınıyor. 1950'li yıllardaki restorasyonda cami tamamen sıvayla kapatılmış. O taş bir cami. Şimdi orijinal taş hali de ortaya çıktı. Orijinal süslemeler ortaya çıktı. Minarede deforme olmuş yerler değiştiriliyor, yenileniyor. Bütün kubbelerin kurşunları yenilendi. Tarihi bir eser olarak varlığını devam ettirecek."
Karaloğlu, restorasyonu süren Şehzade Korkut Camisi'ndeki çalışmaların iyi gittiğini, burasının yıl sonunda bütün silüetiyle ortaya çıkmış olacağını vurguladı.
Antalya'da uzun süre gündemde bulunan Etnografya Müzesi'nin de açıldığını belirten Karaloğlu, müzede, Osmanlı ve Selçuklu döneminde şehirdeki insanların günlük yaşantılarının anlatılması açısından çok önemli objeler olduğunu sözlerine ekledi
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