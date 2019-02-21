'Teknoloji bağımlılığı' için komisyon kuruldu
|21 Şubat 2019 16:03
|Yazdır
TBMM Genel Kurulunda, bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerinin her yönüyle görülmesi ve değerlendirilmesi, bu bağımlılığın verdiği zararların en aza indirilmesi amacıyla Meclis Araştırması komisyonu kurulmasına kabul edildi.
Genel Kurulda, yerinden yapılan konuşmaların ardından, AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edildi.
Buna göre, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomi alanında düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi gündemin ön sıralarına alındı.
Genel Kurul, bugün bu tekliflerin bitimine kadar çalışacak. Bitirilememesi durumunda, Genel Kurul yarın da toplanacak.
Öte yandan, bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerinin her yönüyle görülmesi ve değerlendirilmesi, bu bağımlılığın verdiği zararların en aza indirilmesi amacıyla Meclis Araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek bugün görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi de Genel Kurulda kabul edildi.
Önergeler üzerinde gruplar adına söz alınmadı ve komisyon kurulması oy birliği ile kabul edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hayvanlara şiddeti incelemek üzere araştırma komisyonu kuruldu
20 Şubat 2019 17:10
|Hakim adaylığı yazılısında yeniden 70 puan şartı geliyor
15 Şubat 2019 17:45
|Yarıyıl tatilinde Giresun yaylaları yoğun ilgi gördü
04 Şubat 2019 19:58
|Erzurum'un nüfusu arttı
03 Şubat 2019 15:09
|TBMM'ye 'Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın' önerisi
03 Şubat 2019 12:32
|Ekonomi alanında destek teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
10 Ocak 2019 12:16
|Sinema teklifi Meclis komisyonundan geçti
09 Ocak 2019 16:48
|Adalet Komisyonu Başkanı: Zamanında bitmeyen davaların sebepleri araştırılacak
04 Ocak 2019 18:35
|Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi komisyonda
24 Aralık 2018 18:17
|Yaşlılık aylığı artıryor!
07 Aralık 2018 16:44