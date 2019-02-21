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2019 elektronik ehliyet sınav soruları çöz

Ehliyet sınavları, artık merkezi sınavla değil elektronik olarak yapılıyor. Bütün illerde elektronik sınav salonları oluşturuldu ve adaylar bu salonlarda sınava giriyor.
 21 Şubat 2019 16:04
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2019 elektronik ehliyet sınav soruları çöz

Ehliyet sınav soruları, artık merkezi sınavla değil elektronik olarak yapılıyor. Bütün illerde elektronik sınav salonları oluşturuldu ve adaylar bu salonlarda sınava giriyor.

Ehliyet sınavına nasıl çalışırım

Sınavlar elektronik olduktan sonra artık sorular yayınlanmamaya başladı. Bu durum adayların aleyhine bir durum olarak gözüksede ehliyethane adlı internet sitesi tarafından ehliyet sınav soruları online test haline getirildi. Sınava girmek isteyen bütün adaylar öncelikle sürücü kursları tarafından verilen kitaplardan konu anlatımlarına çalışmalı daha sonra ehliyethane internet sitesinden çalışma sorularını çözmelidir.

Konu anlatımı ve deneme sınavları çalışıldıktan sonra da mutlaka geçmiş yıllarda çıkmış sorulara bakmanız gerekmektedir. Çıkmış soruları aşağıdaki adrese tıklayarak çözebilirsiniz.

https://www.mebehliyetsinavsorulari.com/cikmis-sorular

Elektronik Ehliyet Sınav Sonuçları

Merkezi sınavlarda adaylar sınavdan sonra sınav sonuçlarını merak ediyor ve sınav sonuçlarının açıklanması 1 ayı buluyordu. Tabi bu sürede adaylar stres ve heyecan yaşıyorlardı. Ancak elektronik sınava giren adayların sınavı bittiği anda sınav görevlisi tarafından sınav sonucunu bildiren belge yazdırılarak adaya teslim ediliyor. Adaylar daha sonra sınav sonucunu dilerse meb internet sitesinden de bakabiliyor.

Direksiyon Sınavı

Elektronik sınavdan başarılı olan adaylar daha sonra sürücü kursları tarafından direksiyon eğitimine alınır. Direksiyon eğitimi;

  • C sınıfı için direksiyon dersi 20 saat
  • D ve B sınıfı için 14 saat
  • M, A1, A2, B1 ve F sınıfı için 12 saat
  • C1 sınıfı için 10 saat
  • D1 sınıfı için 7 saat
  • BE, C1E, D1E, DE ve CE sınıfı için 6 saat

sürmektedir. Direksiyon eğitimini tamamlayan adaylar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde direksiyon sınavına alınır. Direksiyon sınav sonuçları sürücü kursunuza bildirilir. Direksiyon sınavından başarı ile geçen adaylar sürücü sertifikasını alır. Daha sonra gerekli belgelerle beraber ilçe nüfus müdürlüklerine randevu alarak başvurur ve ehliyetlerini alır.

Ehliyet Sınavı Merak Edilenler

Ehliyet sınavında kaç soru çıkıyor? Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç tekniği, 6 tane de trafik adabı sorusu olmak üzere toplam 50 soru çıkıyor. Adayların bu 50 soruyu 50 dakika içerisinde bitirmeleri gerekiyor.

Ehliyet sınavından kaç puan almam lazım? Ehliyet sınavında başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekiyor. 68 puan dahi alsanız sınavdan kalıyorsunuz.

Ehliyet sınavından kaldım ne yapmam lazım? Her adayın 4 kere elektronik sınava girme hakkı vardır. Sınavdan kalan adaylar her seferinde elektronik sınav ücretini ödeyerek tekrar sınava girebilirler. 4 hakkını da kullanan adayların sınava girebilmeleri için tekrar sürücü kursuna kayıt olarak teorik eğitimi almaları gerekmektedir. Ancak bundan sonra tekrar sınava girebilirler.

Ehliyet sınavını kazandım ne yapmam lazım? Sınavı kazandıktan sonra adaylar sürücü kursu tarafından direksiyon eğitimine alınır ve direksiyon sınavına girerler. Direksiyon sınavından başarı olanlar ehliyet sertifikası almaya hak kazanıyor. Ehliyet sertifikası alındıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidilerek sürücü sertifikaları ehliyet haline getiriliyor.

Ehliyet sınav ücreti: Ehliyet sınav ücreti 2019 yılı için 93 TL olarak belirlenmiştir. Elektronik sınava girecek bütün adayların ehliyet sınav ücretini anlaşmalı bankalara, online olarak yada sürücü kurslarına yatırmaları gerekmektedir. Ehliyet sınav ücretini ödemeden elektronik sınava giremezsiniz. Sınavdan kalmanız durumunda ödediğiniz ücret yanar ve sınava ikinci kez girebilmeniz için tekrar aynı ücreti ödemelisiniz.

Src Sınavı

Ehliyet sahibi olan adayların yurt içi ve yurtdışında, yük ve eşya taşımak için src belgesi almaları gerekmektedir. 25 Şubat 2003 ve öncesinde ehliyeti olanlar src belgesini doğrudan alıyorlar ancak ehliyetini bu tarihten sonra alanların src sınavına girmeleri gerekiyor.

SRC belgesi SRC1- SRC2- SRC3 ve SRC4 olmak üzere 4 çeşittir.

Src1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücülere verilen belgedir.
Src2 Belgesi: Yurt içinde yolcu taşımacılığı yapan sürücülere verilir.
Src3 Belgesi: Uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yapan sürücülere verilen belgedir.
Src4 Belgesi: Şehirler arası eşya ve kargo taşımacılığı yapan sürücülere verilen belgedir.

Src sınavında adaylara toplam 50 soru soruluyor. Adayların başarılı olabilmeleri için en az 30 doğru soruyu yanıtlayarak 60 puan almaları gerekiyor. Bu sınavdan çalışmadan geçmek çok zor. Ehliyethane internet sitesi src sınav soruları online test haline getirdi. Soruları ehliyethaneden çözebilirsiniz.

Src belgesi almak için gerekli belgeler

  • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi
  • Diploma fotokopisi
Memurlar.Net
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