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Bakan Pakdemirli: Mazot ve gübre desteği ödemesi başlıyor

 21 Şubat 2019 16:16
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Bakan Pakdemirli: Mazot ve gübre desteği ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır" dedi.

Memurlar.Net
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