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FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 3 eski astsubaya 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezası verildi
 21 Şubat 2019 16:25
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FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 3 eski astsubay, 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar H.T, E.B. ve T.A. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul ederek, pişmanlıklarını dile getirdi.

Savcı, sanıkların örgüt içi toplantılara katıldıklarını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınarak cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi uygulayarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezası verilmesine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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