Zonguldak'ta duruşma sonrası silahlı kavga
|21 Şubat 2019 16:30
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Zonguldak'ta, duruşma sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, yerel gazete çalışanı silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yerel gazete çalışanı Selçuk K., yakınlarının davacı olarak yer aldığı "basit yaralama" davasını takip etmek için Zonguldak Adliyesi'ne geldi.
Duruşma sonrası adliyeden ayrılmak isteyen Selçuk K. ve yakınları ile karşı taraftakiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur K., silahla Selçuk K.'yı yaraladı. Olay sonrası yaşanan arbedeyi sonlandırmak için adliyede görevli polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Selçuk K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada olay yerinden kırmızı kamyonetle kaçan Uğur K. ve 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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