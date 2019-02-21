1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ücretli öğretmenlerden 'kadro' talebi

Atamalarda mağduriyet yaşadığını iddia eden Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, yaşadıkları sorunları dile getirmek için başkentte basın açıklaması yaptı
 21 Şubat 2019 16:56
Yazdır
Ücretli öğretmenlerden 'kadro' talebi

Ankara'da, atamalarda mağduriyet yaşadığını öne süren Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, yaşadıkları sorunları basın açıklamasıyla dile getirdi.

CHP ve İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin de destek verdiği etkinliğe katılan platform üyeleri, üzerinde "Öğretmen ücretli olmaz", "Ücretli öğretmen kadrosuz, güvencesiz olmaz" yazılı dövizlerle Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlere kadro hakkı verilinceye kadar, CHP olarak atanamayan öğretmenlerimizin yanında olacağız." dedi.

Ücretli öğretmen atamalarında haksız uygulamalar yapıldığını iddia eden Kaya, öğrencilerin öğretmensiz, öğretmenlerin de öğrencisiz olduğunu savundu.

Parti olarak ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Yıldırım Kaya, ücretli öğretmenler kadroya geçene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LGS için beşinci örnek soru kitapçığı yayımlandı
21 Şubat 2019 10:24		 Üniversitelerin kalite dereceleri belirleniyor
20 Şubat 2019 22:20
Üniversiteler 'engelsiz' unvanı için yarışacak
20 Şubat 2019 14:47		 Bakan Selçuk ilk tasarım ve beceri atölyelerini açtı
20 Şubat 2019 13:27
Eğitim için 100 bin kişi çevrim içi oldu
19 Şubat 2019 16:51		 Oktay'dan üniversitelere proje üretimi ve yerel kalkınmaya destek çağrısı
19 Şubat 2019 14:32
Mesleki eğitimde 50 milyon avro bütçeli proje
19 Şubat 2019 14:14		 Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiyi dikkate alan bakış açısıyla mesafe almalıyız
19 Şubat 2019 13:27
Rektör Savaş lise öğrencilerine matematiği anlattı
18 Şubat 2019 20:42		 Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
18 Şubat 2019 19:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
2018 KPSS Önlisans sınavında en başarılı üniversiteler
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izafiyet kuramı 2
plazma 1
adres 4
Slendergray 1
memurun sakal bırakması 6
uçuş modu 3
saat takmak 3
bacaklarını kocaman açıp kaidesini de yayarak oturanlar 4
lgbt'ler pusarak gider 1
yuvasından çıkan priz 4
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam