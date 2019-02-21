Ücretli öğretmenlerden 'kadro' talebi
|21 Şubat 2019 16:56
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Ankara'da, atamalarda mağduriyet yaşadığını öne süren Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, yaşadıkları sorunları basın açıklamasıyla dile getirdi.
CHP ve İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin de destek verdiği etkinliğe katılan platform üyeleri, üzerinde "Öğretmen ücretli olmaz", "Ücretli öğretmen kadrosuz, güvencesiz olmaz" yazılı dövizlerle Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlere kadro hakkı verilinceye kadar, CHP olarak atanamayan öğretmenlerimizin yanında olacağız." dedi.
Ücretli öğretmen atamalarında haksız uygulamalar yapıldığını iddia eden Kaya, öğrencilerin öğretmensiz, öğretmenlerin de öğrencisiz olduğunu savundu.
Parti olarak ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Yıldırım Kaya, ücretli öğretmenler kadroya geçene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.
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