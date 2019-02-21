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Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yapınca yeniden tutuklandı
Kastamonu'da cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla yeniden tutuklandı
|21 Şubat 2019 17:01
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Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun açık bölümünde kalan hükümlü E.K, izinli çıktığı gün Kuzeykent İş Merkezi'ndeki kafelerden bilgisayar, tablet ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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