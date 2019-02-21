YÖK bursları yatırdı
YÖK, öncelikli alanlardaki programlara ilk 3 sırada yerleşmiş başarılı 1.555 lisans öğrencisi ödenmek üzere Ocak - Haziran dönemine ait burs tutarını, Yükseköğretim Kurumları hesabına yatırdı
|21 Şubat 2019 17:15
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Ziraat, Orman, Su Ürünleri, Yer Bilimleri, Veterinerlik, Astronomi gibi öncelikli alanlardaki programlara
ilk 3 sırada yerleşmiş başarılı 1.555 Lisans öğrencilere ödenmek üzere Ocak - Haziran dönemine ait burs tutarı, Yükseköğretim Kurumları hesabına yatırdı
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