Dolar ne kadar?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|21 Şubat 2019 17:24
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3050
|5,3060
|5,3250
|5,3260
|Avro
|6,0200
|6,0210
|6,0580
|6,0590
|Sterlin
|6,8990
|6,9340
|6,9390
|6,9740
|İsviçre Frangı
|5,2910
|5,3180
|5,3040
|5,3300
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2900
|5,3400
|5,3000
|5,3500
|Avro
|5,9850
|6,0450
|6,0100
|6,0700
|Sterlin
|6,8350
|6,9550
|6,8740
|7,0230
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