MHP, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı'nı ihraç ediyor
|21 Şubat 2019 17:29
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MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisini disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi
YAŞAR TOKSOY KİMDİR?
09.08.1961 Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesinde Dünya'ya geldi.
İlk ve ortaokulu Kuzuculu Mahallesinde tamamlayarak Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü 1. ve 2. sınıfları da aynı okulda okuyup daha sonra Adana Fatih Ticaret Lisesinden mezun oldu.
1990-1995 yılları arasında İ.D.Ç. Kamu Çalışanları Vakfı'nda çalışma hayatına başlayıp, daha sonra Dörtyol Belediyesine geçiş yaptı.
Uzun yıllar Dörtyol Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve değişik görevlerde çalıştı.
Görevinden istifa ederek, 2009 Mahalli İdareler seçiminde Kuzuculu Belediye Başkanı seçildi.
Yaşar Toksoy, 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Dörtyol Belediye Başkanı seçildi.
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