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İzinsiz kazı sırasında doğalgaz borusu patladı

Arnavutköy'de gider borusu döşemek için izinsiz kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan çıkan alevler bir binanın dış cephesinin yanmasına neden oldu
 21 Şubat 2019 17:34
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İzinsiz kazı sırasında doğalgaz borusu patladı

İstanbul Arnavutköy'de iş makinesiyle kazı yapılırken doğalgaz borusunun patlamasıyla yangın çıktı. Bir binanın cephesi yandı. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın zemin katlarında sıklıkla yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için binanın cephesine gider borusu döşemek için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan bina sakinleri, yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi.

Doğalgaz borusundan sızan gaz şiddetli bir gürültü ile patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İş makinesi operatörü son anda olay yerinden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Yükselen alevler binanın dış cephesini yaktı. Bir anlık panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi. İGDAŞ ekipleri bölgedeki gaz vanasını kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği, zaman zaman patlama seslerinin geldiği görülüyor.
DHA
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