Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 228,60 liradan tamamladı
|21 Şubat 2019 17:35
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 373,00 lira, Cumhuriyet altını 1.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 228,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|229,30
|229,50
|228,40
|228,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.511,00
|1.532,00
|1.505,00
|1.526,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|209,00
|213,00
|208,00
|212,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.477,00
|1.497,00
|1.470,00
|1.490,00
|Yarım Ziynet
|738,00
|748,00
|735,00
|745,00
|Çeyrek Ziynet
|369,00
|374,00
|368,00
|373,00
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