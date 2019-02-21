Mardin'de Arapça yazılı tabelalar kaldırılıyor
Mardin Kızıltepe ilçesinde Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor
|21 Şubat 2019 18:00
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Mardin'de Suriyelilerin yoğun olduğu Kızıltepe ilçesinde Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipler tarafından söküldü.
Ekipler ilçe genelinde çalışmalarına başlarken uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
Yeni açılacak iş yerlerinde de Arapça yazılara izin verilmeyeceği belirtildi.
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