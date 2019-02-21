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Mardin'de Arapça yazılı tabelalar kaldırılıyor

Mardin Kızıltepe ilçesinde Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor
 21 Şubat 2019 18:00
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Mardin'de Arapça yazılı tabelalar kaldırılıyor

Mardin'de Suriyelilerin yoğun olduğu Kızıltepe ilçesinde Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipler tarafından söküldü.

Ekipler ilçe genelinde çalışmalarına başlarken uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Yeni açılacak iş yerlerinde de Arapça yazılara izin verilmeyeceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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