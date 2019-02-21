Yavaş, Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu
|21 Şubat 2019 18:06
|Yazdır
Duvar'ın haberine göre, Yavaş, rakibi Özhaseki'nin Kanal 7'de katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Özhaseki, program sunucusunun kendisine "Diyelim ki Mansur Yavaş Ankara'yı kazandı, Kandil'in gönderdiği adamları mı belediyeye alacak? Bunu mu söylüyorsunuz?" sorusu üzerine "Kandil'e sırtını dönebilir mi? Seni onlar iş başına getiriyorlar, nasıl döneceksin kardeşim, döndürmezler adamı. Şimdiden Taahütler yapılıyor" demişti.
Suç duyurusunda, Özhaseki'nin kullandığı cümlelerle 'iftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' suçları işlediği belirtilirken, adli soruşturma ve cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.
Programa ait görüntülerin delil olarak verildiği suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheli Özhaseki yukarıda saılan fiiliyle 5237 sayılı Kanunun 125. maddesinde düzenlenen "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikli somut bir fiil veya olgu isnat etmek" fiilini gerçekleştirme suretiyle müvekkil Mansur Yavaş'a ayrıca "alenen" hakaret etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, Yavaş'ın konuyla ilgili olarak tazminat davası açacağı da bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Özhaseki'den esnafa soğanlı menemen
21 Şubat 2019 18:44
|İmamoğlu'ndan 15 Temmuz sorusuna yanıt
21 Şubat 2019 18:38
|Erdoğan: Soma'da madende çalışan 2 bin 400 işçiye kadro veriyoruz
21 Şubat 2019 18:09
|Kocamaz: Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık
21 Şubat 2019 18:03
|Yıldırım: Silivri'ye 450 tekne kapasiteli yat limanı yapılacak
21 Şubat 2019 17:40
|MHP, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı'nı ihraç ediyor
21 Şubat 2019 17:29
|Mersin'de İYİ Parti'nin bir adayı daha Demokrat Parti'de
21 Şubat 2019 17:28
|İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye geçtiler
21 Şubat 2019 17:03
|Cumhur İttifakı bir yılını doldurdu
21 Şubat 2019 15:43
|'Maalesef istediğimiz konsolidasyon henüz olmadı'
21 Şubat 2019 15:36