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Erdoğan: Soma'da madende çalışan 2 bin 400 işçiye kadro veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da halka hitap etti
 21 Şubat 2019 18:09
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Erdoğan: Soma'da madende çalışan 2 bin 400 işçiye kadro veriyoruz

Erdoğan ardından Manisa'da düzenlenen mitinginde konuştu:

"Manisa'da Cumhur İttifakı'nın adayını hiçbir tereddüde düşmeden destekleyeceğiz. 31 Mart'ta zillet ittifakına gereken dersi veriyor muyuz? Şehirlerimizdki ihtiyaç sahiplerine 2,5 katrilyon TL destek sağladık. Halkımdan ekranları başında bizi destekleyen vatandaşlarımızdan destek bekliyorum.

Kartal'da bir olay yaşadık, 21 vatandaşımızı kaybettik. Karabağlar'da İstanbul'un benzeri şeyleri İzmir'de olabilir. Aynı şey Bergama, Bornova'da olabilir.

Yazıktır, günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın ağlamanın faydası var mı? Kaçak yapılardan her türlü tedbiri aldık.

Bu tür kaçak yapılardan çıkın dedi bakanlık. Kiranızı da biz vereceğiz. Yerleşin biz de oraları yıkalım, TOKİ olarak süratle sağlam güvenilir binaları yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım.

Yatay mimariyle zemin artı 4 veya 5 kat bianalarla bu işi yapalım.

Sağlam yapalım oralara da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Kaçak yapılan yerleri yıkalım sağlam binalar yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum.

İstanbul - İzmir otoyolu aynı zamanda Manisa projesidir. Toplamda 2,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik.

Soma'da madende çalışan 2 bin 400 işçiye kadro veriyoruz.

Soma'da üretim için devredilecek yeni sahalarda 10 bin ilave istihdam bekliyoruz"

Memurlar.Net
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