Zeytinburnu'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama davasında karar

Zeytinburnu'ndaki bir ambalaj atölyesinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Muhlis Bakırtaş, İbrahim Kuranoğlu, Faruk Kondova ve Bülent Kalaycı ile bazı müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Faruk Kondova, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Patlama anında ben de oradaydım. Dışarıda olmasaydım ben de ölecektim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, patlamanın yaşandığı atölyenin işletmecisi sanık Faruk Kondova'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak, cezayı 5 yıla düşürdü.

Sanık Bülent Kalaycı'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, iyi halini dikkate alarak, sanığın cezasını 2 yıl 6 aya indirdi. Sanık İbrahim Kuranoğlu'na da aynı suçtan önce 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın iyi halini dikkate alıp cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü.

Mahkeme, diğer sanıklar Melahat Akıllı, Hüseyin Şakar, Muhlis Bakırtaş ve İbrahim Çoban hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçunu işlediklerine dair cezalandırılmalarını gerektirecek yeterli delil bulunamadığından beraat kararı verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 12 Temmuz 2014'de ambalaj atölyesinde meydana gelen patlamada işçiler Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler ile müşteri Eda Can hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

İddianamede, iş yerinde ''Maxi Ambalaj'' isimli kuruluşun faaliyet gösterdiği, ticaret sicilinde "İzonak Ambalaj Tekstil Paz. Nak. İnş. San. Ticaret Ltd." adıyla kayıtlı olduğu ve ruhsatsız çalışıldığı ifade edilerek, ''Kayıtlarda iş yerinin Bülent Kalaycı adına olduğu, ancak esasen firmanın Faruk Kondova'ya ait olup, fiilen de bu kişinin işlettiği anlaşılmıştır.'' denilmişti.

Otopsi raporuna göre Eda Can'ın ölümünün yanık ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler'in ise karbonmonoksit zehirlenmesi ve dumandan boğulma sonucu öldüklerinin anlatıldığı iddianamede, binanın kullanım hakkı sahibi olan şüpheli Melahat Akıllı ve patlamanın olduğu iş yerine "foam" isimli ambalaj malzemesini satan iş yeri yetkilisi şüpheli İbrahim Kuranoğlu hakkında da kamu davası açılması yoluna gidildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Bülent Kalaycı, Faruk Kondova, Melahat Akıllı ve İbrahim Kuraloğlu hakkında, ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Duruşma aşamasında hazırlanan ek iddianamede de zabıta müdürü Muhlis Bakırtaş ile zabıta memurları Hüseyin Şakar ve İbrahim Çoban hakkında, ruhsatsız iş yerinin tespit edilmediği ve iş yerini denetlemedikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belirtilerek, 3 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.