Özhaseki'den esnafa soğanlı menemen
|21 Şubat 2019 18:44
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, kahvaltıda bir araya geldiği metro çarşısı esnafına soğanlı menemen yaptı.
Özhaseki, Kızılay'daki metro çarşısını gezdi ve esnafla sohbet etti.
Ziyareti sırasında girdiği bir dükkanda kahvaltı hazırlığı yapan esnafın kendilerine katılma davetine olumlu karşılık veren Özhaseki, menemen yapma teklifinde bulundu. Özhaseki, hazırladığı soğanlı menemen eşliğinde esnafla kahvaltı yaptı.
Özhaseki, daha sonra katılacağı bir program için Tandoğan'a gitmek üzere Ankaray'a bindi.
Ankaray'da Özhaseki'yi gören Ankaralılar, kısa süreli şaşkınlığın ardından, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yolculuk sırasında bir kadının "Sizi burada görmek beni çok şaşırttı." sözü üzerine Özhaseki, "En hızlı yöntem bu, toplantıya geç kaldım." karşılığını verdi.
Özhaseki, Ankaray çıkışında çorba dağıtan AK Parti'li gençlerle sohbet etti ve çorba dağıtımına yardımcı oldu.
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