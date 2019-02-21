Kadroya geçen taşeron personelin ücretlerine dair yazı
Çalışma Bakanlığından kadroya geçen taşeron personelin ücretlerine dair yazı
|21 Şubat 2019 18:47
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü bir kamu kurumuna gönderdiği yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85,28 TL'nin altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi
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