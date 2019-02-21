Kastamonu'daki FETÖ davasında karar
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|21 Şubat 2019 18:58
|Yazdır
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Durmuş Fırat katıldı.
Fırat, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını savundu.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını iddia eden Fırat, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de 12 eski memur hakim karşısına çıktı
21 Şubat 2019 20:20
|68 sanıklı ÖKK darbe girişimi davasına devam edildi
21 Şubat 2019 20:16
|42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi
21 Şubat 2019 20:12
|64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi
21 Şubat 2019 19:43
|7 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
21 Şubat 2019 19:06
|Bitlis'te terör operasyonu
21 Şubat 2019 18:54
|FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası
21 Şubat 2019 16:25
|FETÖ'nün CHP ve HDP'lileri yönlendirme çabası ByLock'ta
21 Şubat 2019 16:05
|FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
21 Şubat 2019 15:01
|Ankara'nın yarısını Zırhlı Birlikler'deki darbeciler kontrol edecekmiş
21 Şubat 2019 14:35