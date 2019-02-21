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Kastamonu'daki FETÖ davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 21 Şubat 2019 18:58
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Kastamonu'daki FETÖ davasında karar

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Durmuş Fırat katıldı.

Fırat, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını iddia eden Fırat, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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