'Tanzim satışlarla ilgili büyük memnuniyet var'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'de tanzim satışlarla ilgili çok büyük bir memnuniyet olduğunu belirtti.

Ünal, Kahramanmaraş'ta Kıbrıs Meydanı'nda esnaf ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sorun ve taleplerini siyasetin çözeceğini söyledi.

AK Parti'nin 17 yıldan bu yana bu ülkede yaptığı en önemli şeyin sorun ve sıkıntıları çözmek olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin çok yüksek sorun çözme kapasitesi var. Vatandaşlarımızı dinledik, taleplerini aldık. Bugün 5 saatte 600'ün üzerinde vatandaşımızı dinledik. Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde tanzim talebi var. Şimdi bu CHP 'domates, biber, patlıcan' diye ortalıkta geziyorlar. Vatandaşımızın küçük sorun büyük sorun demeksizin AK Parti hepsiyle ilgilenmek durumunda. Türkiye'de tanzim satışlarla ilgili çok büyük bir memnuniyet olduğu görülüyor. Kahramanmaraş'taki vatandaşımız da 'Burada ne zaman tanzim satışı açıyorsunuz? Sebze, meyve fiyatlarıyla ilgili biz ne zaman daha ucuz ürüne kavuşacağız?' Bunu soruyorlar, bunları dinledik."

- "Diğer siyasi partilerin böyle bir imkanı ve yeteneği yok"

AK Parti olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın bize söylediği şey şu; benim meselemi, sorunumu çözerse yine AK Parti çözer, yaparsa yine AK Parti yapar. Ne bugünkü kendi iç krizlerini yönetemeyen CHP'nin ne aday başvurusunda bile bulunmakta acziyet gösteren diğer siyasi partilerin böyle bir imkanı ve yeteneği yok. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızla, teşkilatlarımızla, bakanlıklarımızla Türkiye'nin küçük büyük demeden her bir sorununu kendi sorunu olarak gören ve bunları da çözmek için gecesini gündüzüne katıp çalışan bu ülkenin evlatları var, AK Parti var."

Ziyaretler sırasında Ünal ile sohbet eden Kore Gazisi Hüseyin İkikardeş, "Allah'ını seven bu devleti desteklesin. Bir şey bulamıyorduk, şimdi cebim para dolu, herkesin cebi para dolu yuvasına gidiyor. Bu Tayyip Bey'i bırakmayalım, bu AK Parti'yi bırakmayalım." diye konuştu.