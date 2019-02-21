1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmam ve eşi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

20 yıllık imam ve eşi ayakları bağlı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
 21 Şubat 2019 19:12
Yazdır
İmam ve eşi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Manisa Gördes ilçesinde 20 yıllık imam olduğu öğrenilen Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) evlerinden 35 kilometre uzakta bir ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, saat 08.30 sıralarında, oturdukları evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki bir ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu.

İmam ve eşinin cenazeleriyle karşılaşan Arslan ailesinin yakınları tarafından olay jandarmaya bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan bugün sabah saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine ardından da kontrol için gittikleri ahırda çiftin cesetleriyle karşılaştıklarını tespit etti.

Çiftin ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 yaşındaki engelli çocuğa okulda şiddet iddiası
21 Şubat 2019 19:27		 3 kız öğrenci dehşet saçtı: Dövdüler ve kaydettiler
21 Şubat 2019 19:20
Yavaş, Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu
21 Şubat 2019 18:06		 İzinsiz kazı sırasında doğalgaz borusu patladı
21 Şubat 2019 17:34
Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yapınca yeniden tutuklandı
21 Şubat 2019 17:01		 Zonguldak'ta duruşma sonrası silahlı kavga
21 Şubat 2019 16:30
Ezine'de kayıp Barış'ın cesedi 20'nci günde bulundu
21 Şubat 2019 16:10		 Sevgilisinin ablasını gasp eden kaçak hükümlü yakalandı
21 Şubat 2019 15:28
Tren kazası soruşturmasında Ankara Gar Müdürü ifade verdi
21 Şubat 2019 15:03		 Sabiha Gökçen'de kaçak kanser ilacı ele geçirildi
21 Şubat 2019 14:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
2018 KPSS Önlisans sınavında en başarılı üniversiteler
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
Devlet aracına kasko yaptırdı, zarar tahsil edilecek
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekar evi 3
kimsesizler mezarlığı 3
kruvasan 5
rick and morty 1
yumuşak yumuşak 1
plazma 1
ahmet mümtaz taylan 2
memurun sakal bırakması 6
eski dostlar 5
kötülüğün neden yaratıldığı sorunsalı 4
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam