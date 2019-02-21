SPK, bu sitelere erişimin engellenmesini istedi
|21 Şubat 2019 19:16
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Holding'in 1 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Rönesans Holding'in 1 milyar 500 milyon lira, Yeditepe Faktoring'in 120 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı ve Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralamanın 200 milyon lira tutarındaki ortaklığa dayalı kira sertifikası başvurusuna onay verdi.
Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'a 24 bin 672 lira, Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'a 69 bin 269 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen https://www.klasfx19.com, https://www.6markets53.com, https://www.adminmarkets8.com, https://www.adminmarketsgiris2.com, https://galafx9.com, https://lp.galafx9.com, https://karkapital6.com, https://www.limitmarkets.com, https://www.trendfx3.com, https://fbs-tr.trade, http://www.fxoro5.com, https://www.asforex.com, https://www.asforex1.com, https://www.uzmanfx.net, https://www.uzmanfx1.net, http://www.uzmanfx.org, https://invests360.com, https://experfx.com, https://www.lidyatrade.com, https://www.megakapital.com, https://www.megakapital1.com, https://www.lordfx1.com, https://simplefx.com, http://www.destekfx.com, https://www.ainvestments.com, https://trade.ainvestments.com, https://lp.ainvestments.com, http://landing.marketstm.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
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