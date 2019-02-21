3 kız öğrenci dehşet saçtı: Dövdüler ve kaydettiler
|21 Şubat 2019 19:20
|Yazdır
Aydın'da, ortaokulda öğretim gören 3 kız öğrenci, yaşıtları A.B.'yi tekmeleyerek, yerde sürükledi.
Ailelerin de karıştığı kavgada A.B.'nin yakını da darp edilirken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.
Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü.
3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi. Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darbedildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü. İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.
Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|5 yaşındaki engelli çocuğa okulda şiddet iddiası
21 Şubat 2019 19:27
|İmam ve eşi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
21 Şubat 2019 19:12
|Yavaş, Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu
21 Şubat 2019 18:06
|İzinsiz kazı sırasında doğalgaz borusu patladı
21 Şubat 2019 17:34
|Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yapınca yeniden tutuklandı
21 Şubat 2019 17:01
|Zonguldak'ta duruşma sonrası silahlı kavga
21 Şubat 2019 16:30
|Ezine'de kayıp Barış'ın cesedi 20'nci günde bulundu
21 Şubat 2019 16:10
|Sevgilisinin ablasını gasp eden kaçak hükümlü yakalandı
21 Şubat 2019 15:28
|Tren kazası soruşturmasında Ankara Gar Müdürü ifade verdi
21 Şubat 2019 15:03
|Sabiha Gökçen'de kaçak kanser ilacı ele geçirildi
21 Şubat 2019 14:54