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MHP'li başkan adayı, tedavi gördüğü hastanede öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin MHP'li belediye başkan adayı Galip Demir (59), geçirdiği ameliyatının ardından hayatını kaybetti.
 21 Şubat 2019 19:24
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MHP'li başkan adayı, tedavi gördüğü hastanede öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin MHP'li belediye başkan adayı Galip Demir (59), geçirdiği ameliyatının ardından hayatını kaybetti.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, MHP'nin 1 yıldır teşkilat başkanlığını yapan Galip Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkan adayı oldu.

Demir, 3 gün önce Balıkesir Şehir Hastanesi'nde bağırsak ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Galip Demir, dün hayatını kaybetti.

Galip Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

DHA
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