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Whatsapp'tan 'güvenlik açığı' açıklaması

Whatsapp kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.
 21 Şubat 2019 19:39
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Whatsapp'tan 'güvenlik açığı' açıklaması

Whatsapp kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

Whatsapp'ın yeni sunduğu özellik kapsamında iPhone kullanıcıları Touch ID ve Face ID kullanarak uygulamaya erişimi kontrol edebiliyordu.

Sosyal medya üzerinden kullanıcıların şikayetleri üzerine özelliğin hatalı olduğu belirtilirken, kullanıcıların fotoğrafları ve dosyaları Whatsapp üzerinden "paylaşma" özelliğini kullanarak uygulamaya erişebildikleri belirtildi.

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün Whatsapp üzerinde sunduğu uçtan uca kriptolama özelliğini bütün mesajlaşma platformlarına entegre etmeyi hedeflediği belirtilmişti.
DHA
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