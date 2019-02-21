Bankanın 'full paket' ücretine iade kararı
|21 Şubat 2019 19:46
|Yazdır
Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut için bankadan çekilen krediden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.
Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan Serdal Kaplan, bir süre önce bir bankadan çektiği konut kredisinden "full paket" ücreti adı altında bin 500 lira para kesinti yapılmasının ardından, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu.
Şikayet üzerine toplanan heyet, "Bankanın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden" tüketiciden alınan söz konusu ücretin iadesine karar verdi.
Bankanın karara itirazını değerlendiren Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin verdiği kararı yerinde bularak, ücretin iadesine hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Parti standından İmamoğlu'na lokum ikramı
21 Şubat 2019 20:32
|Mansur Yavaş'tan Özhaseki hakkında suç duyurusu
21 Şubat 2019 20:08
|DSP'nin başkan adayı çekildiğini duyurdu
21 Şubat 2019 19:56
|'Yeni işçi alan şirketlere prim desteği verilecek'
21 Şubat 2019 19:49
|AK Parti'de TBMM Başkanlığı için temayül yoklaması
21 Şubat 2019 19:35
|BBP Bingöl İl Başkanı görevden alındı
21 Şubat 2019 19:31
|MHP'li başkan adayı, tedavi gördüğü hastanede öldü
21 Şubat 2019 19:24
|'Tanzim satışlarla ilgili büyük memnuniyet var'
21 Şubat 2019 19:03
|Özhaseki'den esnafa soğanlı menemen
21 Şubat 2019 18:44
|İmamoğlu'ndan 15 Temmuz sorusuna yanıt
21 Şubat 2019 18:38