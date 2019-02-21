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Kayseri'de 12 eski memur hakim karşısına çıktı

Kayseri polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve yeniden örgüt toplantılarına bir bağ evinde devam ettikleri iddiası ile yapılan operasyon ile yakalanan 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi
 21 Şubat 2019 20:20
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Kayseri'de 12 eski memur hakim karşısına çıktı

Kayseri polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve yeniden örgüt toplantılarına bir bağ evinde devam ettikleri iddiası ile yapılan operasyon ile yakalanan 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

6 Eylül'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan 10 zanlıyı yeniden örgüt toplantısı yaparken Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir bağ evinde yakaladı. Türkiye genelinde, tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan sonra pişmanlık göstermeyerek toplantılara devam eden şahıslara yönelik yapılan ilk operasyon oldu. Operasyonda, İhraç öğretmen F. S. E. 2 ay 25 gün, Memur E. M. B. 2 ay 17 gün, Belediye Çalışanı Ö. F. 10 ay 18gün, İş Adamı M. Z. G., 10 ay 20 gün, Esnaf M. G. 2 ay 24 gün, işçi M. S. 4 ay 16 gün, Öğretmen A. K. 8 ay 18 gün, İş Adamı M. A. 3 ay 23 gün, Öğretmen Ş. M. 4 ay 15 gün ve Öğretmen M. Ö. 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklandıktan sonra mahkemece tahliye olanlar yakalandı. Konuyla ilgili çok yönlü devam eden çalışmada daha önce yakalan 10 kişi ile irtibatı tespit edilen ve daha öncede birlikte toplantılara katılan 2 kişi daha yakalandı. İhraç öğretmen A.V. ve eski itfaiyeci T.B.'nin de yakalanması ile gözaltına alınan şahısların sayısı 12 ye çıktı. Gözaltına alınan 12 şüpheli de Emniyet'teki sorgusunun ardından Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler doktor raporunun ardından Adliye'ye sevk edildi. 12 şüpheliden A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. tutuklanırken, şüpheliler E.M.B., A.V., M.Ö., T.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 11 Aralık 2018'de görülen davada tutuklu sanıklar hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesinde ev hapsinde olan sanıklar A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. ile tutuksuz sanıklar E.M.B., A.V., T.B. ve avukatları hazır bulundu. Firar ettiği tespit edilen tutuksuz sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar ve avukatları ev hapsinin kaldırılmaları talebinde bulundular. Duruşmaya katılmayan M.Ö.'nün avukatı ise "Anladığımız kadarı ile sanık firar etmiş, biz de kendisine ulaşamıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

Savcılık ara mütalaasında henüz davanın karar aşamasında olmadığı, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle 8 tutuklu sanığın ev hapislerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuksuz sanık M.Ö.'nün firar ettiğinin anlaşıldığı, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve yakalandığında tutuklanmasına, ev hapsinde olan tüm sanıkların ev hapsinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.
İhlas Haber Ajansı
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