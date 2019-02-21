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Dolar dalgalı seyrini sürdürüyor

Dolar/TL dar bantta sık dalgalanmaya devam ediyor. Hafta başından itibaren 5.30 etrafında seyreden dolar kuru Güney Afrika randında yaşanan kayıpla birlikte 5.33 üzerini gördü.
 21 Şubat 2019 20:28
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Dolar dalgalı seyrini sürdürüyor

Dolar kurundaki dar bantta yaşanan sık volatilite devam ediyor. Bir süredir 5.20 - 5.30 arasında sıkışan dolar/TL haftaya 5.28 seviyesinde başlamasının ardından yukarı yönlü bir hareketle 5.30 üzerine çıkmıştı.

Dün, Güney Afrika'dan gelen haber akışıyla gelişen ülke paralarında dalgalanma arttı.

Güney Afrika'nın ana elektrik üreticisi olan ancak borca batık Eskom'un geçen hafta hizmet ayrıştırması (unbunbdling) uygulayacağını açıklamasının ardından hükümet Eskom'a kaynak sağlayacağını belirtti ve Güney Afrika randında sert bir düşüş yaşandı.

Dolar/TL de bağlı olarak uzun bir süre sonra 5.33 seviyesini gördü ancak sonrasında gevşedi ve 5.30 bandına indi ve gözler Fed'e döndü.

Ocak ayındaki toplantısında sürpriz bir şekilde güvercin mesajlar Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına odaklanan piyasalarda gelecekteki para politikasının ipuçları arandı ancak tutanaklarda belirsizlik öne çıktı.

Dolar endeksi Fed sonrası önce düşse de ilerleyen saatlerde yükseldi, ABD borsaları yükselişle açıldı. Dolar/TL ise sığ işlemlerde çok anlamlı bir değişim yaşamadı ancak sabah saatlerinde piyasa açıldıktan sonra yükseliş başladı.

21 Şubat sabahı dolar 5.3330 TL'den güne başladı fakat öğlene doğru hafif gevşeyerek 5.31'lere indi. Euro ise 1.1350 üzerine çıkan euro/dolar paritesi sonrası 6.05 üzerinde.

Analistler kurdaki bu durumda Fed'in faiz artırmayacağı haberinin zaten satın alınmış olmasının kurda çok sert bir hareket yaşanmamasında etkili olduğunu söylüyor.

FED TUTANAKLARI NE SÖYLÜYOR?

Fed üyelerin faiz oranlarının artırılıp artırılmaması konusunda tam bir fikir birliğine varamadığının görüldüğü tutanaklarda hedeflenen faiz seviyesine dair de bir ipucu yer almadı.

FOMC tutanaklarında finans piyasalarındaki gelişmelerin izlemeye devam edeceği ve oynaklıktan endişeli olduğu belirtilirken, "Bazı üyeler ekonomi yolunda giderse 2019'da faiz artışı bekliyor." dendi.

Dün New York Fed Başkanı John Williams, ABD'deki faiz seviyelerinin makul olduğunu ve büyüme ya da enflasyonda beklenmedik bir değişim olmadığı sürece faizlerin artmasına gerek olmadığını söyledi.

Tutanaklardaki en ilginç gelişme ise bilanço normalleştirilmesi tarafında geldi. Bilanço daraltma planını yavaşlatma ve sona erdirme şartları tartışıldığı toplantıda üyelerin çoğunun 4 trilyon dolar büyüklüğündeki Fed'in bilançosunun daraltılmasına bu yıl son verilmesi gerektiğini söylediği anlaşıldı ancak tam bir fikir birliğine varılamadı.
Habertürk
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