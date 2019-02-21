Disipline sevk edilen MHP'li başkan istifa etti
|21 Şubat 2019 20:40
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MHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Yaşar Toksoy partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'na karşı tutum sergilediği gerekçesiyle ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevk edilen MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç edilmesi halinde ülkücü ve milliyetçi çevresinin buna tepki olarak partisine ve seçim sürecine zarar vereceği endişesiyle mensubu olmaktan büyük bir onur ve şeref duyduğu MHP'den istifa ettiğini yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.
Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy yaptığı açıklamada, "Aziz Dava Arkadaşlarım, Çok Saygıdeğer Hemşehrilerim, 50 yıllık davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış, taş duvarları inançlarıyla aralamış yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, gazilerimize, Taş Medreseli yiğitlerimizi ve davamıza inanmış ve yolda yürüyen koca yürekli arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, candan geçen, yardan geçen, serden geçen, bir hilal uğruna hayattan geçip manevi muhafız ve kılavuzumuz olan aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer belli.
Kaynağımız belli, kavgamız belli. Yeri gelince Kürşat olup ölüme meydan okuduk. Cumhur ittifakı sürecine aykırı hiçbir harekette bulunmadım, hatta bu süreci en iyi şekilde Türkmen Şehrimizde temsil ettim. Her zaman Devletimin, birlik ve beraberliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne hiçbir zaman gölge düşürmedim. Bundan sonra da düşürmeyeceğim. Ben kutsal davama yüce merhum Başbuğu Alparslan Türkeş'den öğrendim.
Devletin varlığı ve birliği için vatanın bölünmez bütünlüğü için gerekirse canımı vereceğim. Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu bu yolda inandığım değerlerden 1 gram taviz vermeden yürüdüğüm bu yolda, dava arkadaşlarımızı ve yol arkadaşlarımız adına 45 yıllık siyasi hayatımı Milliyetçi Hareket Partimizden istifa ettiğimi üzülerek ifade etmek istiyorum." dedi.
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