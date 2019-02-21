Çanakkale'de 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi
|21 Şubat 2019 20:51
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından, bölgede yapılan ön hasar tespit çalışmaları sonucu toplam 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam ilçeye bağlı Tartışık köyünde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede en büyüğü 3.6 olan 62 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.
Herhangi bir can kaybının meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek, İl Özel İdaresi ile diğer kurum ve kuruluş ekiplerinin olay mahallinde çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ekibin ön hasar tespit çalışmaları sonucunda 35'i yıkık, 60'ı ağır hasarlı, 2 cami ve 2 minare olmak üzere toplam 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildiği vurgulandı.
Bölgedeki çalışmalar, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından takip ediliyor.
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