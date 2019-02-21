Güvenlik konsepti değişiyor: Terör bataklığı kuruyabilir

Sertaç Aksan

Son yıllarda terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemine imza atan Türkiye, sahip olduğu yerli ve milli unsuları da bu mücadelede kullanarak hem yurt içinde hem de sınır ötesinde çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu operasyonların başarıya ulaşmasında en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olarak görülen İHA ve SİHA'ların güvenlik güçlerinde kullanım sayısının artması terörle mücadelede daha kısa sürede daha etkili sonuçlar alınmasını da beraberinde getirdi.

Bu yıl içerisinde 30 SİHA alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar, güvenlik çevrelerinde silahlı güçlerimizin 2019 yılı içerisinde de çok adımlar atacağının ilanı olarak algılandı. Soylu'nun "Bu yıl içerisinde Jandarma bünyesine 30 SİHA daha kazandıracağız" sözleri "Bu denli yüksek bir alım nasıl sonuçlar doğuracak?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Bugüne kadar 24 tane teslim edilmişti

Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, Jandarma'ya yapılan ilk İHA teslimatlarının 2017 yılında gerçekleştiğini hatırlatarak, geçen süreçte 20 SİHA ve 4 İHA teslim edildiğini, mevcut verilere göre bunlardan birinin kaza kırım nedeniyle servis dışı kalmış olabileceğini söyledi.

Aradan geçen iki yıllık zaman diliminde Jandarma'nın hizmetine 24 tane insansız hava aracının teslim edildiğini kaydeden Oğuz, "Şimdi sadece 1 yılda 30 tane daha SİHA alınacak" şeklinde konuştu.

SİHA'ların bu kadar artması ne anlama geliyor?

Jandarma'nın kullanacağı SİHA sayısındaki bu artışın ne anlama geldiğini de değerlendiren Turan, şöyle devam etti:

2019 sonuna kadar yaşanacak bu artış, daha geniş bir alanın daha çok SİHA ile daha sıkı kontrol altında tutulması, dolayısıyla güvenlik güçlerimizin keşif, gözetleme ve vuruş yeteneklerinin de kümülatif olarak iki katından fazla çıkmasına anlamına geliyor.

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Birliklerin pusuya düşme riski azalacak

Bilindiği üzere artık ilgili birim komutanları, SİHA ve İHA'lardan gelen görüntüleri ellerindeki tabletlerden anlık takip edebiliyorlar. Bu artışlar, birliklerin pusuya düşme tehlikesini de ciddi biçimde azaltacaktır. Çünkü bu tür hava araçları çok geniş bir çevreyi oldukça net bir şekilde gözlemleyerek çevresel farkındalığı da artırıyor.

Mini mühimmat ile teröre vurulan darbe katlanarak artacak

İşin bir diğer boyutunun da SİHA'larda kullanılan 'mini mühimmatlar' olduğunun altını çizen Turan, şunları söyledi:

Sizin vuruş gücünüzün artması, teröristlerin çok daha fazla kayıp vermesi sonucunu da beraberinde getirecek.

Bataklık kurutulabilir

Oğuz, terörle mücadelede sergilenen kararlı duruş ve atılan adımlar neticesinde yurt içindeki terörist sayısının 750 civarlarına kadar düştüğünü hatırlatarak, "Bu dönemde ülke içinden örgüte katılım da oldukça düşük seviyelerde seyretti, hatta tek bir katılımın olmadığı aylar dahi oldu" dedi.

Bakan Soylu'nun sadece SİHA konusunda değil, diğer açıklamalarına da vurgu yapan Oğuz, "Geçtiğimiz yıllarda oldukça fazla sayıda personel alındı. Bakan Soylu, 2019'da 27 bin personel daha alınacağını duyurdu. Jandarmanın hem teknolojik imkanları hem de personel sayısı artıyor. Eldeki bu veriler ve sahadaki tablo, Türkiye'nin terör bataklığını kurutma amacıyla 2019'da ciddi adımlar atacağını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Sınır ötesinde de kullanılacak

Jandarma'nın Suriye'de farklı noktalarda da operasyonlar icra ettiğinin altını çizen Oğuz, "2017'de 53, 2018'de ise 17 yeni jandarma komando taburu kuruldu. Jandarma havada ve karada, sahada çok ciddi bir atılım içinde. Alınan bu personel de sürekli sahada. Ama onların sahada zorluklarla ve uzun sürede ulaşacağı yerlere SİHA'lar çok daha kısa bir sürede müdahale ediyor. Böylece şehit ve yaralımız da azalıyor" dedi.

Örgüte psikolojik tahribat da oluşuyor

Oğuz, şöyle devam etti:

Diğer bir etkisi de bunların sonucunda örgütte psikolojik tahribat da oluşturuyorsunuz.

Çeşitli imkanlarla desteklenen bu kararlılığın izlerini dikkate alınca, içinde bulunduğumuz bu yılın bölücü terör örgütü için sahada yok olmama mücadelesi vereceği bir yıl olduğunu değerlendirmekteyim" dedi.