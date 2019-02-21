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Bornova Belediyesi işçilerinden grev kararı

Bor-Bel AŞ'de TİS görüşmelerinin başlamaması üzerine belediye ve şirketin genel müdürlük binasına grev kararı asıldı
 21 Şubat 2019 21:00
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Bornova Belediyesi işçilerinden grev kararı

İzmir'de Bornova Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de (Bor-Bel AŞ) bin 277 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, önce Bornova Belediyesine, ardından şirketin genel müdürlük binasına gidip grev kararlarını astı.

DİSK Genel İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bornova Belediyesi Personel AŞ'de 5 Kasım 2018'den itibaren yetkili sendika olduklarını söyledi.

Belediye ve şirket yönetiminin sendikalarını muhatap almadığını savunan Köroğlu, "Şirket yöneticileri, TİS yapılıp yapılamayacağı konusunda tedirginlik yaşayıp bakanlığa görüş sormuş, bu da yazılı ve sözlü olarak sendikaya bildirilmiş ve şirket TİS görüşmelerine katılmamıştır. Sendikamız 19 Kasım 2018 tarihinde TİS görüşmeleri yapmak için şirkete yazılı olarak yer, gün ve saat talebinde bulunmuştur. Şirket tarafından TİS görüşmelerini yapabilmek için sendikamıza yer, gün ve saat bildirilmemiştir." dedi.

Bu durumun çözülmesi için sendika olarak Çalışma ve İŞKUR müdürlüklerinden yer ve gün talebi toplantısı istediklerini ve sendika olarak toplantıya katıldıklarını anlatan Köroğlu, şunları kaydetti:

"İŞKUR, sendikamızın talebi doğrultusunda arabulucu atamıştır. Bor-Bel AŞ yetkilileri bu sürece katılmış ve ek süre istemiştir. Ek süre taleplerinin açıklaması ise yetki veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sendikanın TİS yapıp yapamayacaklarına dair görüş sordukları bahanesidir. Oysa Türkiye'nin her yerinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerle TİS yapılırken, Bornova Belediye Başkanlığı yetkiyi dikkate almayarak, yoksulluk sınırının altında çalışan ve asgari ücret farklarını talep eden işçiye bahaneler üreterek sessiz kalmayı tercih etmiştir."

Köroğlu, hem belediye hem de şirket yönetimini TİS'i imzalamaya davet ederken, "Asgari ücret fiyat farkları, ücretli sosyal izinler, sorumluluk zammı, koku primi, iş riski gibi primlerin ödenmesini istiyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı taktirde 11 Nisan 2019 günü greve çıkacağız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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