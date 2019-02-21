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Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımda

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, iddiaya göre evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
 21 Şubat 2019 21:31
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Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımda

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, iddiaya göre evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Şirvan ilçesinde oturan Gür ailesinin 2 yaşındaki kızı Şeymanur Gür, iddiaya göre evde bulunan fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını ne olduğunu bilmeden içti. Şeymanur'un bir süre sonra fenalaşması üzerine ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Şeymanur'u Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Şeymanur, durumunun ciddi olması nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye getirilen küçük kız, midesinin yıkanmasının ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Şeymanur'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
DHA
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