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Annesinin tansiyon hapını içen çocuk hastanelik oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde annesinin tansiyon hapını içen H.G. (3), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
 21 Şubat 2019 21:36
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Annesinin tansiyon hapını içen çocuk hastanelik oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde annesinin tansiyon hapını içen H.G. (3), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Ceylanköy'de meydana geldi. H.G., odada yalnız oyun oynadığı sırada annesinin tansiyon ilacından 1 adet içti.

Durumu fark eden anne, H.G.'yi özel bir hastaneye götürdü.

H.G., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
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