Annesinin tansiyon hapını içen çocuk hastanelik oldu
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde annesinin tansiyon hapını içen H.G. (3), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
|21 Şubat 2019 21:36
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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde annesinin tansiyon hapını içen H.G. (3), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Olay, ilçeye bağlı Ceylanköy'de meydana geldi. H.G., odada yalnız oyun oynadığı sırada annesinin tansiyon ilacından 1 adet içti.
Durumu fark eden anne, H.G.'yi özel bir hastaneye götürdü.
H.G., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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