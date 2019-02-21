Ankara Valiliği'nden nöbetçi nüfus müdürlüğü açıklaması
|21 Şubat 2019 22:09
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Ankara Valiliği, 2019 Sayıştay Eleme, 2019 TUS 1. Dönem, 2019 STS Tıp 1. Dönem Sınavlarına girecek olan adaylardan nüfus cüzdanını kaybedip yeniden çıkartmak isteyen adaylar için Çankaya ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri açık olacağını duyurdu.
Ankara Valiliği, 23-24 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 2019 Sayıştay Eleme, 2019 TUS 1. Dönem, 2019 STS Tıp 1. Dönem Sınavlarına girecek adaylardan nüfus cüzdanını kaybedip yeniden çıkartmak isteyenler için Çankaya ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 23-24 Şubat tarihlerinde saat 07.00-10.00 arasında açık olacağını bildirdi.
Açıklamada, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybedip yeniden çıkartmak isteyen adayların yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verileceği belirtildi.
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