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Kafasına demir boru düşen işçi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, kafasına demir su borusu düşen işçi hayatını kaybetti.
 21 Şubat 2019 22:34
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Kafasına demir boru düşen işçi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, kafasına demir su borusu düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) çalışanı Musa Aydoğdu, Bağarası Mahallesi'ndeki su deposunda onarım yaparken vinç üzerinde bulunan demir boru başına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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