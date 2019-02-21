Şırnak'ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
|21 Şubat 2019 22:38
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 mağara, 13 sığınak ile 11 barınakta silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Akçay 6. Komando Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, Gabar Dağı kırsalında "Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar Operasyonu"nu başlattı.
Operasyonda yapılan arazi aramasında PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 9 mağara, 13 sığınak ile 11 barınak tespit edildi.
Mağara, sığınak, barınaklar ve operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjör kütüklüğü, RPG 7 anti personel mühimmatı, 60 milimetrelik havan döşemesi, 81 milimetrelik 2 havan mühimmatı, 15 tabanca mühimmatı, 700 gram ağırlığında 6 kalıp çivi ve demirlerle güçlendirilmiş C4 patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği, el dürbünü, 8 silah dürbünü merceği, Bixi namlusu, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 13 mutfak tüpü, 200 metre kablo, 186 pil, 5 akü, 6 şemsiye, jeneratör, su motoru, 2 takım terörist kıyafeti, 6 kar pançosu ile çok sayıda muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.
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