Hava savunmada simülatör ihracatı

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmak için çaba gösteren savunma sanayisi şirketleri, farklı ürünlerle çeşitli coğrafyalarda sorumluluklar üstleniyor.

Simülasyon sistemleri ve bu sistemleri oluşturan yazılım ve donanım bileşenleri konularındaki araştırma geliştirme çalışmalarıyla özgün çözümler üreten Simsoft da sivil ve askeri sektörlere yönelik ürün ve hizmetler sunuyor.

Savunma sanayisindeki iş birliği faaliyetleri kapsamında 2014'te Bangladeş'ten üst düzey askeri heyetleri ağırlayan Simsoft, geçen sürede ortaya koyduğu kabiliyetlerle bu ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli görevler üstlendi.

Simsoft ile Bangladeş Silahlı Kuvvetleri arasında son olarak Zırhlı Personel Taşıyıcı Aracı Atış ve Sürüş Eğitim Simülatörü ile Hava Savunma Silahı Eğitim Simülatörü geliştirilmesi sözleşmeleri imzalandı.

Geliştirilen Hava Savunma Silahı Eğitim Simülatörü'nün eğitim ve kabul testleri başarıyla tamamlandı. Simülatörün Bangladeş'e nakli gerçekleştirildi.

25 ayrı senaryo

Simülatör, hava savunma sisteminin taarruz platformlarına karşı etkili kullanımının öğrenilmesine olanak sağlıyor.

Kullanıma hazır 25 ayrı senaryo bulunan simülatöre yeni senaryolar da eklenebiliyor. Sabit kanat, döner kanat, seyir füzesi, insansız hava aracı, klasik bomba, roket, stand-off mühimmat gibi tehdit senaryolarına karşı eğitimler gerçekleştirilebiliyor.

Nişancılar, simülatör aracılığıyla komuta levyesinin kullanımı, iz gözetleme prensiplerinin sanal ortamda eğitiminin icra edilmesi, hedeflerin mesafeleri, mühimmatla kesişim noktaları ve benzeri bilgilerin tahmin edilmesi, hava savunma sisteminin taarruz platformlarına karşı etkili kullanımının öğrenilmesi, farklı ortamlarda silah sisteminin davranışının tatbik edilmesi konularında deneyim sahibi olacak.

Arazi editörü, senaryo editörü ve senaryo yönetim aracı gibi bileşenlerden oluşan simülatör, gerçek zamanlı arazi editörü, 20 kilometre uzunluğunda jenerik ve yüksek çözünürlükte detaylandırılmış geniş arazi alanı oluşturma yeteneği, 3 boyutlu arazilerin hızlıca üretilebilmesi için yükseltme, alçaltma ve benzeri işlem içeren kolay kullanım arayüzüyle gerçeğe olabildiğince yakın koşulların oluşmasına olanak sunuyor.

Farklı ortam ve çevresel şartlar

Görüntü sistemiyle insan animasyonları, özel efektler, patlama, duman, ateş, toz, gece görüş ve termal kamera, ortam şartları, yağmur, kar, sis, güneş, ay, yıldız gibi farklı ortamlar ve çevresel şartlar yaratılabiliyor.

Simülatörün senaryo editörü ise silah, araç, asker ve kritik bölge tanımlama, sahneye modelleme aracıyla hedef ekleme, 3 boyutlu modellerle hedef yeteneklerin eşleştirilmesi, hava platformları için özel rota oluşturma, diğer platformlar için jenerik rota oluşturma gibi yeteneklere sahip bulunuyor.