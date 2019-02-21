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Tarihi evin yanındaki 2 bina tahliye edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören SİT alanındaki tarihi eski Rum evi, dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma tehlikesi yaşadı. Yıkılma tehlikesi nedeniyle tarihi evin yanındaki 2 binada yaşayan aileler evlerinden tahliye edildi.
 21 Şubat 2019 23:16
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Tarihi evin yanındaki 2 bina tahliye edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören SİT alanındaki tarihi eski Rum evi, dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma tehlikesi yaşadı. Yıkılma tehlikesi nedeniyle tarihi evin yanındaki 2 binada yaşayan aileler evlerinden tahliye edildi.

Ayvacık ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan 5.0. büyüklüğündeki depremin etkisiyle, bugün akşam saatlerinde Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi Gaziilyas Caddesi'nde bulunan tarihi Rum evinin duvarları çatlarken evden sesler geldi. Mahalle sakinleri durumu Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde tarihi yapının üst çatı kısmının beton elektrik direğine yaslanarak ayakta kaldığı görülünce zabıta ekipleri evin yıkılma tehlikesine karşı çevre güvenliği alındı. Belediye ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine UEDAŞ yetkilileri tarihi yapının dayandığı elektrik direğindeki akımı başka elektrik direğine bağlayarak, mahallede elektrik kesintisinin yaşanmasını engelledi. Tarihi binanın yıkılma tehlikesine karşı, çevre bulunan iki evde oturan toplam 6 kişi tahliye edildi. Kasap ve Yaman aileleri Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın talimatı ile belediyeye ait Edremit Oteli'ne yerleştirildi.

'TARİHİ YAPI ÇOK TEHLİKELİ DURUMDA'

Konu ile ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "İlçemizde çok sayıda SİT kapsamında olan tarihi bina var. Bu binaların birçoğu zamana karşı direnemeyerek kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Bugün tarihi yapının çok fazla tehlikeli bir duruma geldiği ve elektrik direğine yaslanarak durduğu tespit edildi. Tarihi yapının yıkılması durumunda zarar görecek 2 evde oturan aileleri güvenlik amaçlı tahliye ettik. Ailelerimizi bu gece belediyemize ait otelimizde konuk edeceğiz. Yarın gerekli görüşmeler sonucu binanın durumu ile ilgili detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlanacak" dedi.
DHA
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