'Kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Bulvarı'nda halka seslendi. Vatandaşların doldurduğu miting alanının çevresine, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin fotoğrafının bulunduğu dev afiş asıldı. Afişte, 'Kadın vardır yiğit doğurur, oymağı devlet eder. Doğum günün kutlu olsun Reis 26.02.1954' yazısı dikkat çekti. Üzerinde 'Memleket işi gönül işi', 'Dik dur eğilme bu millet seninle' ve 'Büyük usta büyükşehir senin eserin' yazılı afişler de asıldı. Havayoluyla geldiği Denizli'de Çardak Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra miting yapacağı 29 Ekim Bulvarı'na geçti. Mitingde ilk olarak Denizli'nin eski Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, konuştu. Nihat Zeybekci, Denizlilerden İzmir'deki tanıdıklarına ulaşmalarını ve kente yaptıkları hizmetleri anlatmalarını isteyerek, "İzmir de çamurdan, çukurdan, kanalizasyondan kurtulsun mu? Denizli'de yaptıklarımı orada da yapacağız. Hizmet destanları orada da yazılacak" dedi.

'GÖNÜLLERİN MİMARI' SÖZLERİYLE ANONS EDİLDİ

Nihat Zeybekci'den sonra "Ezilenlerin gür sesidir o","Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan", "Gönüllerin mimarı, Anadolu'nun yiğit evladı, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı", sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasına, "Denizli'nin saygıdeğer güzel insanları. Vurduk sazın tellerine, bir zeybek türküsü yaktım Denizli'nin güllerine. Denizli bugün bir başka güzelsin Denizli" sözleriyle başladı. Denizli'nin tüm ilçelerini de tek tek sayıp selamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'deki deprem felaketinde bölgede yaşayan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Alanı dolduranlarını 'dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Allah'ın huzurunda sadece rükuda eğiliriz" dedi.

'ÇÜNKÜ BENİM MİLLETİM, PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ ADAYA OYUNU VERİR Mİ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın 'zillet ittifakı' olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Zillet ittifakı var, illet ittifakı var. Bunun içinde kimler var? CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP bunun yanında söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Dikkat ediyorum. Ankara'da çok enteresan zillet ittifakı adaylarının resimleri var ama resimlerin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Neden biliyor musun? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye yapıyorlar. Çünkü benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi? İllet ittifakı, zillet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır değil mi? Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir inşallah 31 Mart seçimlerinde Denizli kendisine yakışanı yapacaktır. Cumhur İttifakı olarak Denizli'de bu sefer rekor kıracağız. Bunun için öncelikle çok çalışmamız, dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Maalesef hala istediğimiz konsolidasyonu sağlamış değiliz ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu kritik önemde olduğunu Denizli'deki her bir vatandaşımıza izah etmeliyiz."

'EKONOMİYİ TESLİM ETTİĞİNİZ SOYADI DERVİŞ OLAN NEREDE ŞİMDİ?'

"Siyaset gönüllere kazanma, gönülleri feth etme sanatıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli geliri 3 bin 500 dolardan, 11 bin dolar seviyesine çıkardıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yolu da hizmetten geçer. Bir siyasetçi ülkeye kazandırdıklarıyla anılır. 14 defa sizlerin huzuruna çıktı. 14 kez sizlere icraatlarımızın, şehirlerimizi nereden nereye taşıdığımızın, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hesabını verdik. Milletimizin onayıyla hizmet yolculuğuna devam ettim. Milli geliri 3 bin 500 dolardan, 11 bin dolar seviyesine birlikte çıkardık. Türk siyaseti üzerinde vesayet gölgesini 2010 ve 2017 halk oylamasıyla beraber kaldırdık. Medya patronlarının başbakan, bakan belirlediği o kötü günlere birlikte son verdik. Alan el durumundan veren el durumuna birlikte getirdik. IMF kapılarında sürünmüyorduk. Göreve geldiğim zaman Türkiye'nin borcu 123,5 milyar dolardı. Merkez Bankamızın döviz rezervi 127,5 milyar dolardı. Davos'ta IMF Başkanı'yla konuşuyoruz. 'Türkiye'nin başbakanı siz değilsiniz' dedim. Türkiye'nin başbakanı benim. Sen verdiğin parayı tahsille görevlisin. Gelip de Türkiye'yi irade etme, öyle bir görevin yok. Paranı alıyor musun? Alıyorsun. Öyleyse sen karışma. Türkiye'yi ben idare edeceğim, sen karışma. IMF'nin başından çekip gitti, bu kardeşiniz önce başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu. IMF'ye borcu sıfırladık. Şimdi borcumuz yok. Bay Kemal 'IMF'nin kapısına giderler' diyor. Bay Kemal o CHP'nin işi. Onların kapısına siz gittiniz. Bizi, siz borçlu kıldınız, sizin borçlarınızı biz sildik. Ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan nerede şimdi? Nerede kayıp yok. Onu gönderenlerin yanında şimdi Amerika'da".

'EĞER KİM BUNA 'SERBEST PİYASA' DİYORSA ONU GELSİN KÜLAHIMA ANLATSIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış noktalarına değinerek, "Kardeşlerim bu oyunları biz bozduk. Tezgahlar kuruyorlar. O tezgahları da bozduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçende ne yaptılar? Patlıcan, sivri biber sohbeti yaptılar. Patates sohbeti yaptılar. Ne oldu? Tanzim satışları kurduk mu? Satışları başlattık mı? Eğer bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi. Zaten yarı yarıya düzeldi. TESKOOP gibi kuruluşlarla masaya oturacağız onlarla beraber ülkemizin en ücra köşelerindeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitliliğini de artıracağız. Biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Vatandaşın sömürenlerle beraber olamayız. Eğer kim buna 'serbest piyasa' diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi özel sektörden de gelmiş biriyim. Neyin ne olduğunu bilirim. Kimse kusura bakmasın vatandaşın hakkını yedirmeyiz" dedi.

'MİLYONLAR MEYDANLARA DÖKÜLMÜŞ, 'BENİM DE HABERİM OLSAYDI GELİRDİM' DİYOR'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini hatırlatarak, şöyle dedi:

"Gezi olaylarında sokakları karıştırmaya çalışanlara haddini bildirdik mi? Çukur eylemlerine katılanları açtıkları çukurlara yine sizin desteğinizde gömdük mü? 17 - 25 Aralık, 15 Temmuz kalleş darbe girişimini de hep birlikte püskürttük mü? Sizden istediğim vardı, hepimiz meydanlardaydık. Ancak bir kişi meydanda değildi. Gece 21.15'te Bay Kemal, Atatürk Havalimanı'na gelmiş orada FETÖ'cülerin tanklarının arasında Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. Utanmadan ne diyor? 'Benim de haberim olsa gelirdim' diyor. Milyonlar meydanlara dökülmüş, 'benim de haberim olsaydı gelirdim' diyor. Bu böyle. Akşam yalan sabah iftira. Bay Kemal deyince tarifi bu. Benim sevgili milletim, bu adama hala oy mu veriyorsunuz? CHP'ye gönül veren arkadaşlarıma da sesleniyorum. Ne olur başınızı iki elinizin arasına alın. Bu adam böyle bir adam. Buna artık gereken dersi vermemiz lazım. Bu teröristlerle yan yana, onlarla omuz omuza. Beraber yürüyorlar."

İZMİR'İ ANLATTI

Eleştirilerini İzmir üzerinden sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte İzmir de onlarla beraber. İzmir'de biz bunların karşısına Nihat kardeşimizi çıkardık. Tüm bu tahribatı kurtarmak için, körfez pislikten geçilmiyor. Şimdi İzmir gibi bir şehrimize bu yakışır mı? Susuzdu bir zamanlar, suyu da inanın ben getirdim. Neyle? DSİ ile getirdim. Demir yolları çalışmıyordu, İZBAN. Ona da Ulaştırma Bakanlığını soktum, orada da İZBAN'ı yaptım, gene biz yaptık ya. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Bak hakikat gerçek budur, size şimdi bak aslan gibi Nihat Zeybekci'yi gönderiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. Bunlar bu işten anlamaz" dedi.

'ŞİMDİKİ KUYRUK YOKLUK KUYRUĞU DEĞİL, BEREKET, VARLIK KUYRUĞU'

CHP'ye yönelik eleştirilerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Bunların işi üç Y, yolsuzluk, yasak, yokluk. Diyorlar ki 'Ak Parti kuyruk getirdi'. Ha dur bakalım. İki kuyruk var. Birinci kuyruk yokluklar kuyruğu. Bu CHP'nin dönemine denk gelir. Yağ kuyruklarını bilirsiniz değil mi? Anneler bilirsiniz değil mi? Ekmek kuyruklarını bilirler. İktidarda işte CHP var, SHP vardı. Şimdiki kuyruk, yokluk kuyruğu değil, bereket, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğudur. Benim vatandaşım oraya geliyor, yüzde 50 ürünleri ucuza alıyor. Bugün Türk vatandaşları 70 ülkeye vizesiz gidiyorsa, bu dayanışmamızın gücüdür. Son 17 senede aramıza fesatçıların, ayrımcıların girmesine asla izin vermedik. Türkeye'ye tarihin en büyük başarılarını yaşattık. Allah'ın izniyle birlik beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Meyve veren ağaç taşlanır. Elbette bizim bu başarılarımız milletimizi mutlu ediyorsa, başka kimi ülkeleri, içimizdeki kimi kişileri rahatsız ediyor. Eski Türkiye sevdalıları, hazımsızlık duyuyor. Bu ülkeyi kendi tapulu mülkü gibi görenler, para musluklarının kesilmesinden rahatsız oluyor. Kendilerini milletini üzerinde görenler bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyorlar. Suriye'de Irak'la ilgili attığımız adımlar, bu ülkeyle ilgili planları kirli hesapları olanları ciddi rahatsız ediyor. Gezi olayları, 15 Temmuz girişimleri, terör örgütlerinin aynı zamanda üzerimize saldırması bu davranışın dışa vurumudur. Kardeşlerim Gabar'a girdik mi? Tendürek'e girdik mi? İnlerine girdik mi? Sizlere o söz vermemiş miydik? İnlerine girdik. Daha da yapacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçıranları biz huzursuz edeceğiz. Anlarlar anlamazlar bilsinler ki biz arkalarındayız. Kur operasyon da bu hazımsızlığın örneği. Dünyada bir çok ülkeyi felç edecek girişimi aştık. Döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar, hamd olsun amaçlarına ulaşamadı."

'BİZİM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ YOK' DEMİYOR, DİYEMİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de tuzun koktuğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"31 Mart seçimleri bu kesimlerin bitlerini kanlandırmışa benziyor. Sizlere ders vermek için, 17 yılın hesabını milletten sormak için siyaset mühendislerine başvuruyorlar. Cumhur İttifakı'nın karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının olduğu 4'lü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Aday listelerinden, seçim stratejilerine kadar Persilvanya'daki şarlatan, Kandil'deki terör yuvaları yönetiyor. Gittiğiniz her yere bunu anlatın CHP neden HDP ile iş birliği yapıyor? HDP'nin arkasında kimler var? Denizlili kardeşlerim buna prim verir mi? Onun için bunları sandıklara gömelim. O zaman gelip kendileri seçime girselerdi. Geçen hafta biri çıkmış. 'Ak Parti'nin karşısında kim varsa onunla birlikte oluruz' diyor. Örgütün meclisteki temsilcileri ise 'şuralarda kazanacağız. Şuralarda da Ak Parti'ye kaybettireceğiz' diyor. Bundan CHP'nin hiçbir yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç karşısında CHP'nin başındaki zat bir laf etmiyor. 'Ne münasebet bizim terör örgütlerinin desteğine ihtiyacımız yok' demiyor, diyemiyor. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli ismi, Ankara'da bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. Ecdadımız 'et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare' diyor maalesef CHP'de tuz çoktan kokmuştur. CHP mevcut yönetim elinde, içine düştüğü ihanet çukurunda günden güne daha fazla boğulmaktadır. Ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmesi gerçekten üzüntü vericidir."

DENİZLİ YATIRIMLARI

Denizli'ye yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki ay önce 275 kalem eseri sizlerin hizmetine sunduk. Son 17 yılda Denizli'ye 23 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 897 derslik, yüksek öğrenim görenlere 4 bin 797 kapasiteli yurt binaları açtık. 2 bin 300 kapasiteli yurt binaları açacağız. Bir müjde vereyim. Yıl sonuna kadara Çivril'i doğal gazla buluşturuyoruz. Onun için çok çalışacaksınız. Denizlili gençlerin geleceği için spor salonları inşa ettik. Millet Bahçesi yapılacak onun için Osman Bey (Zolan) hazırlıklarını yap. Millet Bahçeleri bizim için çok önemli. Şöyle bir köşesinde de millet kıraathanesi. İmar barışından şehirdeki 115 bin vatandaşımız yararlandı. Geldik 79 senede 65 kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunu 16 senede 423 kilometreye çıkardık farkımız bu. 11 adet yol projemizin yapımı da sürüyor. Bay Kemal biz çiftçimizi 1,9 katrilyon destek verdik. Bay Kemal'in bundan haberi yok, bilmez bunu Bay Kemal" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DENİZLİ'DEN SONRA MANİSA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Denizli'nin ardından günün ikinci mitingini Manisa'da yaptı. Denizli'den helikopterle Manisa'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Meydana Türk bayrakları, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Ayrıca miting alanının yanında bulunan binaya AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 'Gençler hayallerle hakikat arasında sadece azim vardır, çalışma vardır, emek vardır, alın teri vardır' yazılı pankart asıldı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kısa konuşmalarından sonra Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir ve 17 ilçe adayı sahneye çağırıldı. Manisalılara tanıtılan adaylar, alanda bulunanları selamladı.

MANİSALILARDAN DESTEK İSTEDİ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına "Canını, cana can eyledin sen. Manisa! Manisa! Güzel Manisa! Şehirler içinde özel Manisa! Denizli'den geliyorum Denizli'den, on binlerden size selam getirdim" sözleriyle başladı. Manisa'nın tüm ilçelerinin isimlerini sayıp selamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa türküsünden dizeler okuyup "Şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Bizim de işte Manisa türküsündeki gibi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canımız titriyor. İlham aldığımız şehirlerimizden birisi Manisa. Bu şehrimizden hem ilham aldık hem de destek gördük. Biz Manisa'nın halinden anlarız. Manisa da bizim halimizden anlar. Bunun için 31 Mart'ta Manisa'nın desteğine talibiz. Büyükşehirde, 6 ilçemizde Cumhur İttifakı, 11 ilçemizde AK Parti adaylarına destek bekliyoruz. 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Manisa Büyükşehirde Cumhur'un adayını hep birlikte en ufak bir tereddüte düşmeden destekliyor muyuz" dedi.

YATIRIMLARI ANLATTI

Manisa'ya yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılımız hizmetle geçti. Türkiye'yi 3.5 kat büyütürken şehirlerimizi de eşi benzeri görülmeyen yatırımlarla tanıştırdık. Manisa'ya 27 katrilyon (27 milyar lira) yatırım yaptık. Manisa! Durmadık be. Çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biraz sonra anlatacağım ki bunları zillet ittifakı içerisinde olanlara anlatın. Sabuncubeli Tüneli'nden geçer ama unutur. Sabuncubeli Tüneli olmadığı zaman oralar ne haldeydi. Eğitimde 4 bin 400 derslik açtık. Yükseköğrenim gören öğrencilere 6 bin 13 yatak kapasiteli yurt binası açtık. İki adete yurt binasını da hizmete alıyoruz. Manisa Alaşehir ve Ahmetli'de toplamda bin 850 kişi kapasiteli 4 yurt binası daha yapacağız. 12 bin seyirci kapasiteli Ahisar Stadyumu'nu kim yaptı? Biz yaptık. Gençlik merkezlerini şehrimize kazandırdık. Durmuyoruz ya çalışıyoruz, bize durmak yaraşmaz. Sağlıkta 23'ü hastane olan toplam 65 sağlık tesisini hizmete sunduk. Türkiye'yi 4 temel üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet ve bunu yaptık" diye konuştu.

İMAR BARIŞI ÇAĞRISI YAPTI

İstanbul Kartal'da yaşanan bina çökmesi olayını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi o benzeri şeyler İzmir'de olabilir. Aynı şey bakıyorsunuz Bornova'da olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır iş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası var mı? Yok. İşte bu kaçak yapılardan diyorum ki gelin bak her türlü tedbiri aldık. Her vilayete yazılarını gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı da biz verelim yerleşin ve biz de oraları yıkalım ve TOKİ olarak sağlam güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım, yatay mimariyle bu işi yapalım, sağlam yapalım ve oralarda da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Uzun yıllardır milletimizin hasretle beklediği imar meselesini çözmek zorundayız. 16 senede bölünmüş yol uzunluğunu 549 kilometreye çıkardık. 12 yol projemizin yapımı devam ediyor. Yapımı bu yol sonunda tamamlanacak olan İstanbul - İzmir otoyolu aynı zamanda Manisa'nın da bir projesidir. Bergama-Soma arasında bir hızlı tren projesi yapmak için çalışmalara başladık. 192 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Manisa'da açık kanallı olan ömrünü tamamlayan Alaşehir sulamasında da kapalı sisteme geçeceğiz. Bay Kemal diyor ki 'çiftçi battı, çiftçi aç. Yav bay Kemal ya doğru konuş. Yav akşam yalan, sabaha iftira ! Bay Kemal bak sana resmi rakam veriyorum. Çiftçilere 2.6 katrilyon (2.6 milyar lira) tarımsal destek verdik" dedi.

'SOMA'DAKİ 2 BİN 400 İŞÇİNİN DEVİRLERİ TAMAMLANDI'

Soma'daki faciaya da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde elim bir kaza olan ocağın işletmesini Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı şirkete devrediyoruz. Burada 2 bin 400 işçi çalışacak. Dün gece itibariyle bu şirkete devirleri tamamlandı. CHP'liler gelir bunu istismar eder. 'Bak sizi açıkta bıraktı' der. Bu yalancılara, müfterilere sakın inanmayın. Şimdi mevcut işçileri aldık. 200 işçinin durumlarını da biliyorum. İnşallah onların durumlarını da sonraki alımlarda değerlendireceğiz" dedi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm güçleriyle Mart seçimlerinde önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Cumhur ittifakının önünde kimler var? Kandil'den gelen talimat var. CHP kimlerle birlikte yürüyor? Bölücü terör örgütünün temsilcileriyle yürüyor. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum gelin bu oyunu 31 Mart'ta bozun. Bölücü terör örgütüyle el ele, omuz omuza, dirsek dirseğe yürüyen onlarla beraber milletini aldatmaya kalkanlara sizler gelin bir ders verin. Bu CHP yönetimi çöp, çukur, çamurdur, yokluktur, yoksulluktur, yasaklardır. İstanbul'u ben CHP yönetiminden aldım 94'te. Çöp, çukur, çamurdan, yasaklardan, yoksulluktan, aldım. Elhamdülillah iyi durma getirdik."

ZEYBEKCİ'YE DESTEK İSTEDİ

Konuşmasında, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye de destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir bunlara yakışmıyor, İzmir'i bunlar mahvetti. Körfezin halini görüyorsunuz değil mi? Kokudan geçilmiyor. Haliç de böyleydi. Haliç'i bugünkü duruma bu kardeşiniz getirdi. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Onun için gerek CHP gerek HDP, İYİ Parti, Saadet bunların yönetimi 4'lü çeteyi kurdu. Onlara gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozun, bunu bozarsanız siz bozarsınız. Gelin bozun" dedi.

Manisa türküsünden "Karşımdan gelir oğlu, selviye benzer boyu. Bakmayın çalımına heybesi saman dolu" dizelerini okuyan Tayyip Erdoğan, eleştirilerini, "Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin çalımına bakmayın. Bunlarını heybesinde ne proje ne çalışma var. Bunların heybesinde saman bile yok. İhanet, kavga var. Sanmayın Türkiye'nin düşmanlarıyla kavga ettiklerini, kendi içlerinde post kavgası hem de öyle bir kavga ki başka işlere bakmıyorlar" diye konuştu.

İZMİR ADAYINA BABASI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

HDP yönetiminin seçimlere yönelik açıklamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı yaptık ya bunlarda hemen bir başka ittifak kurdular. AK Parti ve MHP'nin kaybedeceği yerlerde CHP'yi destekleyeceklerini ifşa ettiler. Bu partinin eski milletvekili daha ileri diyor ki 'PKK nicelerini bitirdi sıranızı bekleyin' diyerek oynanan oyunu alenileştirdi. Bizi asmakta, zehirlemekle, iç savaşla tehdit ettiler" dedi. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i aday göstermesine değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Bu parti ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin başsavcısı olan babası Nurettin Soyer'e can hıraş sahip çıkıyor. Babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık mirasına sahip çıkmak bambaşka. Bu şahıs babasına herşeyiyle sahip çıkıyor. CHP'nin başındaki adam da 'başarılı bir hukukçu' diyerek bu darbeciyi sahipleniyor. İYİ Parti de öyle. Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes çok iyi bilir. Kendisi kurduğu işkence tezgahlarıyla, vicdana ve ahlaka sığmayan ithamlarıyla tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedikleri bu olsa gerek. 12 Eylül'ün zalim savcının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki bütün darbelerin açık destekçisi, bugün kötü mirası devam ettiriyor. PKK'nın FETÖ'nün en büyük taşeronudur. Bu partinin tek bir derdi var. Türkiye'nin yükselişini, şahlanışını sonlandırmaktır. Diğer iki parti bu durumu nasıl içlerine sindiriyor? Şimdilerde kızılcık şerbeti içtik diyorlar ama ne zamana kadar görmezden gelirler orası meçhul. 31 Mart seçimleri bu partiler için arınma, hesaplaşma gecesi olacaktır. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduk. Terör örgütünün bombaları kurşunları altında kurduk. Cumhur ittifakını pazara kadar değil mezara kadar kurduk."

'31 MART'TA ZİLLET İTTİFAKINI ÇÖKERTELİM'

AK Parti ve MHP'li seçmenlere seslenen ve tek bir oyun bile kaybolmamasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle konsolide olalım ki, 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim. Yapacak çok işimiz var, ülkemizi güney sınırlarından kuşatmaya çalışanlara verecek derslerimiz var. İşte ne yaptılar patates, sivri biber, patlıcanla bizi çökertmeye çalıştılar. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi daha da genişleteceğiz. Bu fırsatçılara fırsat vermemek. Miletimizin aşına kesesine göz dikenlere verecek Osmanlı tokatları var. Demokrasimizi milli irademizi yok sayanlara hala eski alışkanlıkların peşinden gidenlere söyleyecek sözlerimiz var. Verecek çok hizmetlerimiz var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından kentten ayrıldı.